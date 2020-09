Manda l'Apple Watch 5 in garanzia, Apple gli restituisce un Apple Watch 6

Direttamente da Reddit, arriva un racconto che ha dell'incredibile sull'Apple Watch 6. Un utente, nella community dedicata allo smartwatch di Apple, racconta di aver inviato il proprio Apple Watch 5 in garanzia a causa di alcuni problemi, ma nel momento in cui gli è stato restituito si è trovato di fronte ad una piacevole sorpresa.

Il servizio d'assistenza della compagnia americana infatti gli ha fatto recapitare un Apple Watch Series 6 in acciaio inossidabile, con cassa nera.

Le motivazioni non sono note, ed ovviamente da parte di Apple non sono arrivati commenti ufficiali. Un altro utente però osserva che "l'unico motivo per cui il ragazzo che ha scritto il post ha ricevuto la Series 6 è perchè il magazzino non aveva a disposizione la Series 5", ma non è da escludere un banale errore in magazzino, sebbene non siano molto comuni.

In un commento diverso, infatti, l'autore del post avrebbe affermato di aver acquistato l'Hermès Edition che ha costi significativamente più alti rispetto a quelli "classici", che include due cinturini a scelta tra quelli in pelle fatti a mano.

Il thread su Reddit si è rapidamente riempito di commenti da parte di altri utenti che, con un pizzico di invidia, hanno detto la loro sulla vicenda. Non si tratta di una prima assoluta però: coloro che seguono queste pagine da tempo ricorderanno sicuramente che in passato era accaduto lo stesso anche con alcuni modelli di iPhone.

Nel frattempo, quest'oggi è arrivato il teardown di iFixit del nuovo Apple Watch 6.