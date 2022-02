Manda ko internet in tutta la città per allontanare i figli dalla rete: rischia il carcere

Ha davvero dell'incredibile la notizia che arriva dalla Francia dove un uomo rischia il carcere ed una multa pesantissima dopo aver utilizzato un disturbatore di segnale per impedire ai suoi figli di collegarsi ad internet.

La vicenda fonda le sue radici nella città francese di Messanges, dove senza alcun apparente motivo internet non ha funzionato dalla mezzanotte alle 3 del mattino di tutti i giorni della settimana.

La scoperta è stata effettuata dopo che un operatore di telefonia mobile ha segnalato il problema all'ANFR, l'agenzia pubblica responsabile della gestione dello spettro radioelettrico in Francia. L'uomo a quanto pare utilizzava un disturbatore di segnale che bloccava le radiofrequenze in tutta la cittadina.

Secondo quanto riportato da Bleeping Computer, nel rapporto dell'ANFR si legge che un tecnico ha rintracciato il segnale del disturbatore di segnale riuscendo a risalire all'abitazione da cui proveniva. Qui, il genitore ha spiegato di aver acquistato il jammer online e di averlo usato per costringere i suoi figli adolescenti ad allontanarsi dalla rete.

"La spiegazione era di una semplicità sconcertante: il jammer era stato installato dal padre di famiglia per impedire ai suoi ragazzi di accedere a Internet con il proprio smartphone invece di addormentarsi! I suoi figli erano infatti diventati dipendenti dai social network e da altre applicazioni, in particolare dal lockdown causato dal Coronavirus", ha spiegato l'ANFR nel loro rapporto. L'uomo ha trovato questa "soluzione" dopo aver consultato alcuni forum su internet.

Pur non avendo intenzione di causare i danni in questione, ora l'uomo rischia una sanzione fino a 30.000 Euro e sei mesi di reclusione dal momento che dispositivi di questo tipo sono illegali in Francia.