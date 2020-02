Manda in tilt Google Maps con 99 smartphone in un carrello: il video è virale

Simon, Weckert, un artista berlinese con un debole per la tecnologia ed il digitale, ha lanciato una provocazione a Google ed al proprio servizio di cartografie Google Maps, che ha mandato in tilt facendogli credere che in una determinata via ci fosse un imbottigliamento del traffico. Per farlo, si è avvalso solo di 99 smartphone ed un carrello.

Come vi mostriamo nel filmato in calce, che ovviamente è diventato virale, Weckert non ha fatto altro che prendere i dispositivi e li ha inseriti un un carrello, che ha portato in giro per la città. I server Google, che ovviamente non erano a conoscenza di questa vera e propria "sfida" hanno etichettato ogni smartphone come una diversa vettura, ed hanno avvisato gli utenti di una possibile congestione del traffico.

Questo ha spinto i conducenti ad intraprendere percorsi secondari, sebben non ci fosse alcun tipo di vettura ma solo Weckert con il suo carrellino rosso, che camminava tranquillo al centro delle strade deserte.

Attraverso questa sfida, che non può essere definito un hacking in quanto non ha manomesso Google Maps, l'artista ha voluto dimostrare come la vita moderna sia diventata troppo dipendente dai servizi digitali, ma indirettamente potrebbe anche aver svelato un difetto nei sistemi di Maps.

Non è escluso che Google modifichi il proprio algoritmo per tenere conto di una situazione del genere.