Mandalorian, disponibile l'esperienza AR gratuita di Google e LucasFilm

Siete appassionati di "The Mandalorian"? Be, allora non potete perdervi l'ultimo contenuto relativo a questa serie. Infatti, si tratta di un'avventura gratuita e immersiva.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e come scritto sul blog ufficiale di BigG, Google e LucasFilm hanno deciso di collaborare per rilasciare un'esperienza gratuita in realtà aumentata, che porta nelle case degli utenti i personaggi della nota serie "The Mandalorian", disponibile su Disney+.

L'applicazione ufficiale è già disponibile e scaricabile gratuitamente mediante il Play Store di Google. Per farla funzionare è necessario effettuare il download anche della raccolta Google Play Services per AR, che pesa 72MB e verrà installata automaticamente. In ogni caso, gli sviluppatori descrivono l'app in questo modo: "Diventa cacciatore di taglie e dai vita al mondo di 'The Mandalorian' ovunque tu sia. Interagisci con i personaggi e scopri funzionalità nascoste mentre dai vita alle scene della Stagione".

Si tratta di un'avventura che fa ripercorrere all'utente le vicende della serie. Tra l'altro, Google afferma che ogni settimana arriveranno nuovi contenuti. Per il momento è disponibile solamente un primo "episodio" chiamato "Bountry Tracking", mentre gli altri sono tutti "coming soon".

L'applicazione è supportata solamente da alcuni smartphone 5G, tra cui i Google Pixel e altri dispositivi Android presenti in questa pagina ufficiale. Noi siamo riusciti a utilizzarla con OnePlus 8T, come potete vedere negli screenshot presenti in allegato alla notizia. Sicuramente una trovata carina per gli amanti dell'universo di "The Mandalorian".