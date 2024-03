'Mandami un Whatsapp al nuovo numero': la nuova truffa vi svuota il conto corrente

Ancora una volta, siamo qui a parlare di truffe telefoniche che fanno tremare gli utenti. Purtroppo, infatti, negli ultimi mesi sono aumentati a dismisura i tentativi di frodare gli utenti, con la speranza di fare leva sull’ingenuità delle persone per accedere ai loro conti correnti e trasferire i soldi.

In uno dei nuovi messaggi incriminati, si legge quanto segue: “Ciao mamma, mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Per favore, puoi mandarmi un WhatsApp?”. Il tutto è condito da un link che se cliccato rappresenta una porta d’ingresso per i truffatori: gli utenti vengono infatti reindirizzati ad una pagina in cui viene richiesto di inserire i propri dati bancari, incluse le credenziali d’accesso al servizio di home banking. Inutile dire che in questo caso i dati finiscono tra le mani dei malviventi che provvedono a svuotare il conto.

In altri casi, il messaggio può avere un contenuto differente ed il presunto figlio o parente chiede aiuto ai genitori per sbloccare qualcosa. In tal caso di viene reindirizzati ad un sito web che, di fatto, effettua un bonifico bancario ai danni dei truffatori. Inutile dire che recuperare i soldi è praticamente impossibile, anche presentando denunce o altro.

Il consiglio, in casi come questi, è di evitare di cliccare su tali link e qualora arrivino richieste di aiuto di chiamare il numero di telefono della persona interessata.

