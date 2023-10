Mandavano iPhone falsi in assistenza per ricevere gli originali: scoperta maxi truffa

Il Times of San Diego riporta la notizia della condanna di due fratelli della città californiana che sono stati condannati a pene detentive federali in quanto responsabili di un piano che gli ha consentito di ottenere in maniera fraudolenta iPhone ed iPad originali tramite l’assistenza di Apple.

Zhimin e Zhiting Liao, questi i nomi dei due fratelli, sono stati condannati a 41 mesi di reclusione ciascuno per aver importato dalla Cina degli iPhone ed iPad contraffati allo scopo di ottenere, tramite l’assistenza Apple degli Apple Store negli Stati Uniti e Canada, le controparti autentiche.

I pubblici ministeri riferiscono che i due hanno visitato personalmente 105 Apple Store in 22 Stati per tentare di scambiare circa 720 iPhone ed iPad contraffatti. Zhiting, riferisce il PM, si sarebbe recato personalmente in almeno 200 Apple Store in 18 Stati ed in Canada per cercare di piazzare 718 iPhone ed iPad fasulli.

Dalle indagini è emerso che anche le mogli dei fratelli Liao avrebbero avuto dei ruoli in questa maxi truffa da 6,1 milioni di Dollari e sono state condannate ciascuna a tre anni di libertà vigilata. Complessivamente, gli imputati avrebbero tentato di scambiare più di 10mila prodotti contraffatti nei negozi, con una truffa che sarebbe durata circa otto anni. Dopo aver ricevuto i prodotti originali, i due li esportavano a persone in paesi stranieri.