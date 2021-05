Le mandorle: ricche di benefici e povere di calorie

Uno studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition fornisce un nuovo dato sull'apporto energetico delle mandorle, che mostra come siano circa il 20% meno caloriche di quanto si pensasse in precedenza.

La domanda quindi sorge spontanea, come può cambiare improvvisamente la quantità di calorie di un alimento quando la composizione del cibo stesso rimane invariata?

La risposta a tale quesito la fornisce un team di studio dell'Agricultural Research Service dell'USDA, che ha utilizzato un nuovo metodo per misurare le calorie delle mandorle, ed ha permesso ai ricercatori di determinarne solo l'effettiva quantità assorbita durante la digestione.

I dati risultanti hanno mostrato come una porzione di 28 grammi di mandorle (circa 23 semi) ha solo 129 calorie contro le 160 attualmente elencate sulle etichette delle confezioni alimentari. Conclusioni significative non solo per convincere sempre più persone alla scelta di mangiare mandorle più spesso, ma anche per le possibili implicazioni con alcuni altri alimenti.

Gli esiti del nuovo studio supportano le precedenti valutazioni secondo cui il grasso delle mandorle non viene completamente assorbito durante la digestione, a causa della loro struttura cellulare naturale che incapsula i lipidi impedendone così l'assorbimento. Questo implica che i metodi tradizionali di valutazione delle calorie degli alimenti sovrastimavano quelle provenienti dalle mandorle, non tenendo conto della digeribilità e dell'assorbimento incompleto di grassi ed altri macronutrienti.

I risultati di questo studio sono per ora applicabili solo alle mandorle naturali intere, non sono quindi confermate tali discrepanze di calorie anche in altre tipologie di prodotti come burro di mandorle, le mandorle a scaglie o affettate, poiché particelle più fini potrebbero comunque essere assorbite maggiormente attraverso una digestione più completa.

Le mandorle sono un alimento molto importante e ricco di benefici, e questa nuova ricerca non fa che sottolineare quanto siano un ottimo elemento per la nostra dieta bilanciata. Ricche di proteine, fibre, calcio, vitamina E, riboflavina e niacina, la loro carenza di grassi saturi e trans le rendono anche un ottimo aiuto per mantenere attivo e pulito il sistema cardiovascolare e prevenire altre patologie.

Voi conoscevate l'importanza dei questo alimento?