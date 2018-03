Manfrotto presenta i nuovi modelli di borse Pro Light Cinematic e FastTrack

amplia la collezione di borse Pro Light dedicate a fotografi e videomakers professionisti e presenta tre nuovi modelli: lo zaino, lo zainoe l’esclusivo monospalla 2 in 1 FastTrack con cinghia per fotocamera integrata.

Questa nuova gamma di modelli è progettata per offrire un confort duraturo e salvaguardare l’attrezzatura dei professionisti del settore. In particolare, gli zaini Pro Light Cinematic sono pensati per i videomaker professionisti, i quali operano in un settore in continua evoluzione, che vede un crescente utilizzo di videocamere modulari e di gimbal elettronici per DLSR e CSC. La nuova collezione Cinematic Manfrotto, ideata per chi, lavorando spesso da solo, ha la necessità di trasportare comodamente la propria attrezzatura in un unico zaino, prende il via con due modelli, ciascuno con un proprio specifico focus.

Pro Light Cinematic Expand Manfrotto è il primo zaino video sul mercato realizzato per contenere e proteggere un kit video completo, pur rispettando le normative sulle dimensioni dei bagagli a mano. Questo modello consente di trasportare una videocamera modulare (es: Canon C100/300 o Sony PXW FS5/7) con obiettivo integrato 70-200/2.8 mm e fino a 10 ulteriori obiettivi, corpi macchina o accessori. Grazie al pannello frontale espandibile questo zaino può essere ampliato fino a contenere una videocamera con l’impugnatura montata. Con un semplice gesto lo zaino si estende e la sua configurazione cambia, diventando così un vero e proprio studio portatile. Quando è il momento di salire a bordo di un aereo, invece, il pannello frontale può facilmente essere ridotto, rendendo così lo zaino più compatto. Questo modello ha inoltre un attacco per treppiedi che può essere configurato anche per il trasporto di un monopiede fluido o di un rig video.

Anche lo zaino video Pro Light Cinematic Balance Manfrotto è progettato per salire a bordo dell’aereo come bagaglio a mano e trasportare una reflex o mirrorless video con diversi obiettivi e un DJI Ronin M/MX completo. Grazie ai suoi molteplici scomparti interni questo zaino è la soluzione perfetta per trasportare un kit video completo. La tasca laterale può ospitare il controllo remoto e l’unità principale, mentre il vano principale e una tasca con cerniera dedicata possono contenere la barra smontata. Inoltre, grazie all’accesso laterale, è possibile avere il Ronin sempre a portata di mano. Il cinturino “NeverLose” Manfrotto assicura il supporto dell’attrezzatura video, mentre un aggancio aggiuntivo consente addirittura di trasportare il Ronin Grip assemblato. Lo zaino Cinematic Balance dispone anche di un attacco dedicato per il trasporto di un monopiede fluido e/o di un Ronin.

I nuovi modelli Pro Light Cinematic sono caratterizzati dalla presenza di divisori interni dotati del Camera Protection System Manfrotto, che assorbe gli urti assicurando una protezione ottimale dell’attrezzatura contenuta nello zaino. Gli spallacci, le cinghie e i cinturini di carico sono completamente regolabili, così da avere uno zaino il più confortevole e personalizzabile possibile. Realizzati in Rip-Stop nylon/poliestere idrorepellente, fibbie cave ITW Nexus e Duraflex hardware, entrambi gli zaini sono ultra leggeri, ma allo stesso tempo resistenti e in grado di proteggere una grande quantità di attrezzatura anche durante lunghi viaggi. Questi modelli, utilizzabili come bagagli a mano, sono inoltre dotati di una tasca per laptop indipendente - così da facilitare i controlli al check-in - in grado di ospitare device fino a 17”, di una tasca esterna elasticizzata pensata per contenere vari accessori o una bottiglietta d’acqua e di un attacco per treppiedi/monopiedi fluidi. Infine, entrambi gli zaini sono dotati di una copertura protettiva estraibile double face, in grado di fornire un ulteriore riparo dalla pioggia e di riflettere i raggi del sole, così da mantenere l’attrezzatura sempre fresca e asciutta.

Ai professionisti che preferiscono una soluzione comoda e meno ingombrante, Manfrotto dedica il nuovo monospalla Pro Light FastTrack 2 in 1 con cinghia per fotocamera integrata, il primo disponibile sul mercato ad integrare questo tipo di connessione.

Grazie al nuovo Pro Light FastTrack utilizzare la propria CSC (es. SONY Alpha 7, Alpha 7R II, Alpha 7S, Alpha 7S II, Alpha 7R III, Alpha 9) non è mai stato così facile e veloce: con un semplice gesto è infatti possibile estrarre la fotocamera dal monospalla, scattare e riporre poi l’attrezzatura, il tutto con la massima velocità e sicurezza in quanto non è necessario staccare la fotocamera dalla cinghia di protezione, la cui lunghezza può essere facilmente regolata in base alle esigenze. I fotografi potranno quindi lavorare in tutta tranquillità, senza mai dover togliere lo zaino dalla spalla o staccare la camera dalle cinghie di sicurezza, le quali sono dotate di meccanismo lock/unlock. Oltre allo scomparto principale, dedicato alla CSC, il monospalla è anche dotato di uno scomparto laterale di facile accesso, in grado di ospitare fino a due obiettivi aggiuntivi (es. 70-200 mm f/4 e 16-35 mm f/4 nello scomparto principale).

Come tutti i modelli Pro Light Manfrotto, anche lo zaino monospalla FastTrack è realizzato in tessuto resistente, ma allo stesso tempo leggero e idrorepellente. Il rivestimento interno dotato del Camera Protection System Manfrotto garantisce la protezione dell’attrezzatura nel tempo, anche nel caso di un utilizzo frequente. Il monospalla è progettato per trasportare attrezzature pesanti, offrendo allo stesso tempo un confort costante. Una tasca dedicata è poi in grado di ospitare tablet fino a 9.7”, mentre un laccio elastico interno può fissare un mini treppiedi PIXI Manfrotto. Il monospalla offre infine anche una serie di tasche aggiuntive per vari accessori.

Con Pro Light FastTrack Manfrotto riconferma il proprio ruolo di azienda innovatrice nel segmento delle borse fotografiche, creando un prodotto estremamente innovativo, in grado di rispondere alle esigenze reali dei professionisti del mondo della fotografia e del video.