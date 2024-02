Quello che mangeremmo dopo un'apocalisse nucleare non vi piacerà

In un futuro non troppo lontano, almeno secondo l'orologio dell'apocalisse, immaginate un mondo avvolto dalle ombre di una guerra nucleare, dove i cieli oscurati e le terre desolate diventano la nuova norma. In questo scenario, dove la sopravvivenza dell'umanità pende da un filo, emerge un eroe improbabile dal profondo degli oceani: l'alga marina.

Questa umile pianta acquatica, spesso trascurata nei nostri menù quotidiani, potrebbe rivelarsi la chiave per sostenere la vita in un mondo dove le tradizionali fonti di cibo scarseggiano. La ricerca recente illumina un sentiero di speranza attraverso le tenebre di un inverno nucleare, dimostrando che l'alga marina non solo può sopravvivere ma prosperare, offrendo un faro di nutrimento essenziale.

L'alga marina, con la sua straordinaria resilienza e capacità di crescere in condizioni ambientali diverse, si propone come un baluardo contro la fame. Ricca di carboidrati, proteine, grassi, e un tesoro di nutrienti come magnesio, zinco, vitamina B12, iodio e acidi grassi polinsaturi, l'alga si erge come un pilastro di speranza.

Gli studi indicano che, anche dopo il devastante impatto di una guerra nucleare, le coste tropicali potrebbero diventare serre per la coltivazione di questi vegetali, capaci di soddisfare una porzione significativa delle esigenze alimentari globali. In un periodo compreso tra 9 e 14 mesi dai bombardamenti atomici, la produzione di alghe potrebbe essere incrementata per coprire il 45% della domanda umana globale, offrendo un contributo vitale non solo all'alimentazione umana ma anche al sostentamento degli animali e alla produzione di biocarburanti.

Tuttavia, dietro questa luce di speranza si cela un monito severo: la guerra nucleare rappresenta una minaccia inimmaginabile per l'esistenza stessa dell'umanità. La distruzione immediata, le morti, le conseguenze a lungo termine della radioattività e l'inverno nucleare che ne seguirebbe potrebbero cancellare intere popolazioni e devastare ecosistemi per generazioni.