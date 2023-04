Mangi tante patatine fritte? Bene, potresti sviluppare ansia o depressione

Sono buonissime ed è praticamente impossibile rinunciarvi, ma da una nuova ricerca pubblicata sulla rivista PNAS, andare alla ricerca di cibi fritti può avere un impatto negativo sulla salute mentale.

Che mangiare cibo ultraprocessato porti a declino cognitivo lo avevamo già visto qualche tempo fa, ma ora un gruppo di ricerca di Hangzhou in Cina, ha scoperto che il consumo frequente di cibi fritti ed in particolare patate fritte, è collegato a un maggiore rischio di sviluppare ansia del 12% e depressione del 7% rispetto alle persone che non ne consumano abitualmente.

Lo studio ha valutato 140.728 persone di età superiore a 11 anni, escludendo prontamente tutti i partecipanti con diagnosi di depressione avvenuta nei primi due anni. I risultati hanno mostrato un totale di 8.294 casi di ansia e 12.735 casi di depressione in coloro che consumavano cibi fritti, con un aumento del 2% di rischio di sviluppare le patologie nei consumatori di patatine fritte, rispetto a quelli di carne bianca fritta.

È doveroso però precisare, che tutti i vari esperti di nutrizione hanno affermato che i risultati sono preliminari e non è necessariamente chiaro se i cibi fritti stessero causando problemi di salute mentale o se le persone che manifestavano sintomi di depressione o ansia si sono rivolte ai cibi fritti.

"Tuttavia, il percorso causale potrebbe altrettanto facilmente andare dall'altra parte: le persone con ansia/depressione si rivolgono a cibo di conforto con frequenza crescente per una parvenza di sollievo", ha aggiunto ad esempio il dottor David Katz, uno specialista in medicina dello stile di vita che non è stato coinvolto nello studio.

Nel nuovo studio, i ricercatori suggeriscono inoltre che l'acrilamide, ovvero una sostanza chimica che si forma durante il processo di frittura (specialmente nelle patate fritte), è responsabile del maggior rischio di ansia e depressione.

In una ricerca a cui si fa riferimento nel nuovo studio, i ricercatori hanno esposto il pesce zebra alla sostanza chimica, scoprendo che l'esposizione a lungo termine aveva indotto il pesce a dimorare in zone buie all'interno della vasca, un segno comune di un livello di ansia più elevato. Il piccolo animale aveva anche mostrato una ridotta capacità di esplorare i propri acquari e socializzare, anche se è noto che i pesci zebra formano veri e propri banchi con la loro specie.

Oramai sappiamo perfettamente che i cibi fritti sono fattori di rischio per l'obesità, l'ipertensione e varie altre patologie e attraverso alcuni algoritmi siamo anche in grado di predire ansia e depressione. Appare dunque evidente come questo studio sia solo un piccolo passo verso una migliore comprensione dei processi che accadono nel nostro corpo.