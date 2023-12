Mangi lo yogurt? Allora DEVI conoscere questi due superpoteri che ti dona

Gli scienziati dell'Università della Virginia School of Medicine hanno scoperto un ruolo significativo del Lactobacillus, un batterio presente nello yogurt e in altri alimenti fermentati, nella gestione dello stress e nella potenziale prevenzione di depressione e ansia.

Questa ricerca ha identificato come il Lactobacillus influenzi i disturbi dell'umore regolando il sistema immunitario. Il team di ricerca, guidato da Alban Gaultier, Ph.D., ha adottato un approccio innovativo per concentrarsi specificamente sui Lactobacilli. Studi precedenti del laboratorio di Gaultier avevano suggerito che questi batteri potessero invertire la depressione nei topi da laboratorio.

Tuttavia, era necessario comprendere come. La ricerca ha utilizzato una collezione di batteri, nota come Altered Schaedler Flora, che include due ceppi di Lactobacillus e altri sei ceppi batterici. Questo ha permesso di creare topi sia con che senza Lactobacillus, evitando l'uso di antibiotici. I risultati dello studio hanno dimostrato che i Lactobacilli della famiglia Lactobaccillacea mantengono i livelli di un mediatore immunitario chiamato interferone gamma, che regola la risposta del corpo allo stress e aiuta a prevenire la depressione.

Questa scoperta apre la strada allo sviluppo di nuovi modi per prevenire e trattare la depressione e altre condizioni di salute mentale in cui il batterio "buono" gioca un ruolo importante. In futuro, i pazienti che lottano con la depressione potrebbero assumere integratori probiotici formulati appositamente per ottimizzare i livelli di Lactobacillus benefico.

La ricerca ha evidenziato l'importanza dei microbioti intestinali per la salute del sistema immunitario e della salute mentale. Perturbazioni del microbiota, causate da malattie, cattiva alimentazione o altre cause, contribuiscono a molte malattie e possono persino aiutare la diffusione del cancro. Pertanto, la manipolazione del microbiota intestinale con batteri benefici, come i probiotici, offre un potenziale enorme per combattere le malattie.

A tal proposito, dovete sapere che se siete ansiosi o depressi il vostro cervello si ingrandisce.