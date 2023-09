Mangia la patatina più piccante del mondo e muore: succede in Massachusetts

Si chiama "One Chip Challenge" e ha raggiunto un livello di notorietà che va oltre il semplice divertimento. Questa sfida, che invita i partecipanti a mangiare una singola patatina di mais creata con una miscela di peperoncini tra i più piccanti del mondo, ha recentemente causato una tragedia in Massachusetts, Stati Uniti.

Harris Wolobah, un ragazzo di 14 anni, è deceduto poche ore dopo aver consumato l'alimento, che conteneva una miscela di Carolina Reaper e Naga Viper, due dei peperoncini più piccanti al mondo. Nonostante fosse un adolescente in apparente buona salute, Wolobah ha iniziato a lamentare forti dolori allo stomaco poco dopo aver mangiato la patatina e, nel giro di poche ore, ha perso conoscenza e ha smesso di respirare.

Nonostante gli sforzi dei paramedici e degli specialisti ospedalieri, il ragazzo è stato purtroppo dichiarato morto. La madre di Harris, Lois Wolobah, ha lanciato un appello affinché il prodotto venga ritirato dal mercato. Ad oggi, infatti, la patatina viene venduta in una scatola a forma di bara adornata con un teschio rosso, accompagnata da una serie di avvertenze.

Ogni anno, la formula viene aggiornata con ingredienti provenienti da una varietà di peperoncini coltivati per avere un contenuto di piccantezza incredibilmente elevato. L'ingrediente più piccante, per farvi capire, è il Carolina Reaper che detiene il record mondiale attuale, superando i 2.000.000 di unità Scoville, una misura standardizzata per calcolare la concentrazione di capsaicina, la molecola responsabile del piccante.

La questione solleva interrogativi etici e legali riguardo alla responsabilità delle aziende nel creare e commercializzare prodotti potenzialmente pericolosi, soprattutto quando sono coinvolti adolescenti.