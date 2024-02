Mangia pollo crudo per settimane, ma quello che è successo potrebbe sorprendervi

Mangiare il pollo crudo è pericoloso e fa male alla salute. John, un influencer della Florida ha deciso di sperimentare una dieta a base di pollo crudo, trasformandolo in un mix estremamente particolare insieme a uova crude e insalata. Se la scienza ci insegna che mangiarlo così fa male, la sua esperienza dimostra tutt'altro.

Mescolando parti di pollo non cotto con uova crude, insalata e vari condimenti in un frullatore, ha creato quello che molti potrebbero considerare un cocktail pericoloso per la salute. La logica comune e le linee guida sulla sicurezza alimentare avvertono contro i rischi di infezione da batteri nocivi come salmonella e campylobacter, con possibili sintomi che vanno dalla febbre alla nausea, fino a condizioni potenzialmente letali.

Eppure, John non ha mostrato segni di malattia. Ma come è possibile? La risposta potrebbe risiedere in un insieme di fattori che includono le difese innate del corpo umano contro le intossicazioni alimentari e le peculiarità della sua insolita dieta. Il pH estremamente acido dello stomaco umano e i meccanismi di difesa immunitaria giocano un ruolo cruciale nell'eliminare i germi prima che possano causare infezioni.

C'è da dire che l'influencer statunitense ha adottato alcune precauzioni, come la scelta di pollo da una fattoria specifica, notoriamente fresco e potenzialmente con un minor rischio di contaminazione batterica.

Le condizioni di freschezza del pollo, insieme alla preparazione unica del frullato, potrebbero aver contribuito alla sorprendente tolleranza di John a una dieta così rischiosa. Inoltre, l'uso di condimenti come salsa di soia ed erbe aromatiche non solo ha migliorato il sapore del pollo crudo ma potrebbe aver fornito ulteriori proprietà antimicrobiche, contribuendo a ridurre il rischio di infezione.

È comunque importante sottolineare che il consumo di pollo crudo rimane altamente sconsigliato a prescindere. Se proprio avete voglia, un brodo di pollo è salutare e anche buono.