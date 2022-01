Mangiare carne ci ha resi umani? Nuovo studio potrebbe aver sfatato questa convinzione

Le prime prove del consumo di carne da parte degli esseri umani risalgono al periodo in cui si è evoluto l' Homo erectus - la specie umana a cui apparteniamo noi abitanti della Terra. Questa correlazione ha portato molti esperti a credere che mangiare la carne ci abbia resi quelli che siamo oggi, ma è davvero così?

Un nuovo studio adesso mette in dubbio tali conclusioni. Queste correlazioni tra il consumo di carne e l'evoluzione dell'uomo, infatti, potrebbero essere frutto di una ricerca incompleta. "Generazioni di paleoantropologi sono andati in siti notoriamente ben conservati trovando prove dirette dei primi esseri umani che mangiavano carne", ha dichiarato l'autore principale dello studio, il dottor Andrew Barr della George Washington University.

Si è diffusa quindi l'idea (sbagliata!) che grandi cervelli, come quello dell'Homo Erectus, abbiano bisogno di più proteine ​​animali e di alcuni micronutrienti per crescere. Proprio per questo motivo alcuni parlavano di una presunta "esplosione" del consumo di carne circa 2 milioni di anni fa, causato - appunto - grazie ai nostri antenati. In realtà non è cosi.

Gli esperti hanno esaminato i 59 siti dell'Africa orientale dove sono stati trovati resti umani datati da 2,6 a 1,2 milioni di anni fa. I siti analizzati hanno mostrato che gli australopitechi - che avevano un cervello più piccolo del nostro - mangiavano già della carne e non ci sono prove che il consumo dell'alimento sia aumentato con l'aumento dell'Homo erectus (ecco a voi un'ascia creata 1.4 milioni di anni fa dall'Homo Erectus).

All'interno dei siti dell'H. erectus sono state trovate tante prove proprio perché gli studi sulla questione sono stati molti di più. Questa correlazione - sbagliata - è stata amplificata anche dall'industria della carne (in Australia le big dell'industria hanno perfino cavalcato l'onda di questi studi, pubblicizzando la carne come un elemento essenziale per lo sviluppo umano).

"Penso che questo studio e le sue scoperte potrebbero interessare non solo la comunità paleoantropologica, ma anche tutte le persone che attualmente basano le loro decisioni sulla dieta attorno a una versione di questa narrativa sul consumo di carne", ha dichiarato infine Barr.

A proposito, sapete che recentemente è stata aperta la più grande fabbrica al mondo di carne coltivata in laboratorio?