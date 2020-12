Mangiare cibo spazzatura causa disturbi del sonno nei più giovani

Una dieta sana è fondamentale per stare bene e per vivere a lungo: se uno studio del 2019 aveva già dimostrato che bere bibite gassate accorcia la vita, una nuova analisi ha confermato il collegamento tra il mangiare troppo cibo spazzatura e la scarsa qualità del sonno, soprattutto nel caso degli adolescenti.

Come mostrato dal ricercatore e professore Asad Khan della University of Queensland School of Health and Rehabilitation Sciences nel suo paper pubblicato da The Lancet, il consumo frequente di bibite analcoliche e fast food è fortemente associato a disturbi del sonno. Per giungere a queste conclusioni il team di esperti ha raccolto dati dai sondaggi sanitari svolti in scuole di tutto il mondo tra 2009 e 2016 dalla Organizzazione mondiale della sanità, per 175.261 studenti tra i 12 e i 15 anni.

Il dottor Khan ha spiegato: “Questo è il primo studio per esaminare diete malsane e disturbi del sonno legati allo stress su scala globale negli studenti delle scuole superiori di 64 paesi. Complessivamente, il 7,5 per cento degli adolescenti ha riportato disturbi del sonno legati allo stress, che era più comune tra le femmine rispetto ai maschi. I disturbi del sonno aumentavano con il consumo più frequente di bibite gassate, che spesso contengono caffeina, e / o fast food, che sono tradizionalmente ad alta densità energetica e poveri di nutrienti.”

Giungendo alle percentuali, gli adolescenti che bevevano più di tre bevande analcoliche al giorno avevano probabilità del 55% in più di mostrare disturbi del sonno rispetto a coloro che bevevano solo una bevanda analcolica al giorno. Ancora, i maschi che mangiavano fast food per più di quattro giorni alla settimana avevano probabilità del 55% in più di segnalare disturbi del sonno rispetto a quelli che mangiavano fast food solo una volta alla settimana, mentre le probabilità erano del 49% più alte nelle donne.

Khan ha poi differenziato le varie regioni: “Gli adolescenti nell'Asia meridionale hanno mostrato un'elevata connessione tra il consumo di bevande analcoliche e disturbi del sonno, mentre quelli nella regione del Pacifico occidentale hanno mostrato il più grande legame tra il consumo di bevande analcoliche e fast food e problemi di sonno.”

Questi risultati sono particolarmente preoccupanti in quanto un sonno di scarsa qualità ha avuto un impatto negativo sul benessere degli adolescenti e sullo sviluppo cognitivo. Secondo il leader del team di esperti, dunque, sarebbe fondamentale creare ambienti scolastici che limitino l’accesso a fast food e bibite gassate, magari introducendo una tassa sullo zucchero. Altra soluzione riguarderebbe la promozione di un’alimentazione sana da parte della famiglia.

Tra l’altro, uno studio pubblicato a settembre ha rilevato che il sonno è molto importante per perdere peso durante una dieta. Insomma, sembra essere davvero tutto collegato.