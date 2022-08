Mangiare cibo ultra processato porta a declino cognitivo: risultati sconvolgenti

Che mangiare cibi ultra processati causasse, a lungo termine, complicazioni a livello cardiaco o metabolico, si sapeva. Oggi però sappiamo che i danni avvengono a livello cerebrale, portando a declino cognitivo, e non solo.

Mangiare oltre il 20% dell'apporto calorico giornaliero di cibo ultra processato porta ad un aumento di peso, ma anche e soprattutto, a declino cognitivo. Questa è la sconvolgente conclusione a cui è un giunto un team di ricerca.

Intanto occorre specificare cosa significhi cibo ultra processato. Ci si riferisce infatti non solo a fast food, ovvero il classico "cibo spazzatura", ma anche ai cibi precotti come pizze, paste, salse varie, zuppe, merendine ecc.

Sono state inoltre individuate anche le aree del cervello che risentono maggiormente dei danni causati dal cibo. Nello specifico, parliamo delle aree coinvolte nel funzionamento esecutivo, ovvero la capacità di elaborare informazioni e prendere decisioni.

I risultati dimostrano come gli uomini e le donne che mangiavano gli alimenti più elaborati, avevano un tasso di declino cognitivo globale del 28% più rapido e un tasso di declino delle funzioni esecutive del 25% più rapido rispetto alle persone che conducevano uno stile di vita più sano, con una corretta alimentazione.

Rudy Tanzi, professore di neurologia alla "Harvard Medical School", ha affermato che il problema chiave con gli alimenti ultra processati è che: "di solito sono molto ricchi di zucchero, sale e grassi, che promuovono l'infiammazione sistemica, forse la minaccia più grave per un invecchiamento sano nel corpo e nel cervello."

Lo studio ha seguito oltre 10.000 brasiliani per un massimo di 10 anni. Ai partecipanti è stato chiesto della loro dieta. "In Brasile, gli alimenti ultra processati costituiscono dal 25% al ​​30% dell'apporto calorico totale. Sfortunatamente non è molto diverso da molti altri paesi occidentali", ha affermato la coautrice dello studio Claudia Suemoto, professore associato nella divisione di geriatria dell'Università della Facoltà di Medicina di San Paolo.

"Le persone devono sapere che dovrebbero cucinare di più e preparare il proprio cibo da zero. Lo so. Diciamo che non abbiamo tempo, ma in realtà non ci vuole molto tempo", ha detto Suemoto. Ecco ad esempio perché preferiamo il cibo spazzatura, e non è solo una questione di "tempo", ma anche di memoria.