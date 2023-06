Si può mangiare il cibo che viene bruciato dal congelatore?

Se provate a conservare (o tirare fuori) un cibo messo all'interno del congelatore da molto tempo, potreste notare qualcosa di strano, ovvero quello che in gergo si chiama "freeze burn" dove gli alimenti vengono "bruciati" dal ghiaccio. Possiamo mangiare le cibarie che subiscono questo processo?

Innanzitutto occorre capire perché si verifica: nell'aria secca del congelatore il ghiaccio può trasformarsi direttamente in vapore acqueo senza prima diventare liquido, in un processo noto come sublimazione. Il ghiaccio sublima nel tentativo di equilibrarsi con la tensione di vapore dell'aria nel congelatore e l'acqua persa dagli alimenti durante la sublimazione viene depositata nuovamente sulla superficie del cibo e si raffredda sotto forma di cristalli di ghiaccio.

La perdita di umidità comporta una conseguenza: frutta e verdura possono diventare avvizzite e secche, mentre le carni possono sviluppare macchie scure. La disidratazione, in poche parole, crea sacche nel cibo che vengono poi aperte all'aria, accelerando l'ossidazione. Nei cibi grassi, questa ossidazione può causare sapori sgradevoli; quindi il cibo bruciato dal frigo può risultare sgradevole, ma sicuro da mangiare.

Non c'è scampo: tutti gli alimenti sono suscettibili alle bruciature da congelamento, soprattutto quelli con livelli di umidità più elevati. Un modo per evitare questa spiacevole conseguenza è sigillare sottovuoto il cibo per rimuovere l'aria che guida il processo di sublimazione oppure avvolgere i prodotti nel modo più compatto possibile e impilarli per limitare la superficie esposta.

Un altro consiglio è quello di ruotare regolarmente le scorte del congelatore o riempire dei contenitori con acqua e lasciarli aperti per aiutare a mantenere l'umidità e ridurre la sublimazione. A questo proposito: si può mangiare un cibo dove la muffa è stata rimossa? Non fatelo!