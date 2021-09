Mangiare frutta e verdura favorisce il benessere mentale nei bambini?

Conosciamo bene i vantaggi che una dieta sana e bilanciata apporta al fisico. L'equilibrio dei macronutrienti essenziali, soprattutto in fase di crescita, è da sempre prerogativa di una nutrizione salutare. Un recente studio sembra estendere il beneficio fisico di una dieta sana anche ad una maggiore condizione di benessere mentale nei bambini.

Un’equipe di ricerca dell’Università dell’East Anglia ha condotto uno studio su 9000 bambini in 50 scuole della contea inglese del Norfolk. Lo studio ha mostrato la correlazione tra l’assunzione di frutta e verdura e il benessere mentale, nella popolazione di bambini. Infatti, dai dati di monitoraggio ottenuti, i bambini che consumano cinque o più porzioni di frutta e verdura quotidiane hanno ottenuto punteggi più alti nei test per valutare il benessere mentale. Questi alimenti sono componenti della dieta mediterranea capace di prevenire l'Alzheimer.

Ailsa Welch, ricercatrice capo dello studio, riguardo l’importanza del benessere mentale in età giovanile per il corretto sviluppo dell’individuo, ha dichiarato: "C'è un crescente riconoscimento dell'importanza della salute mentale e del benessere nei primi anni di vita, non ultimo perché i problemi di salute mentale degli adolescenti spesso persistono nell'età adulta, portando a conseguenze disastrose” e, analizzando le nuove evidenze affiorate dallo studio, continua "Sebbene i collegamenti tra alimentazione e salute fisica siano ben compresi, fino ad ora non si sapeva molto sul fatto che l'alimentazione abbia un ruolo nel benessere emotivo dei bambini. Quindi, abbiamo deciso di indagare sull'associazione tra scelte dietetiche e benessere mentale tra gli scolari".

Nello specifico lo studio si è avvalso di un sistema di auto segnalazione delle scelte alimentari, da parte dei bambini, e successivi test sottoposti agli stessi.

In merito ai dati ottenuti, Welch ha dichiarato: "In termini di nutrizione, abbiamo scoperto che solo circa un quarto dei bambini della scuola secondaria e il 28 % dei bambini della scuola primaria hanno riferito di mangiare la frutta e la verdura consigliate cinque volte al giorno. E poco meno di un bambino su dieci non mangiava frutta o verdura”.

Un’altra scoperta di rilievo, emersa dallo studio, mostra che l’impatto negativo della mancanza di alimentazione sana sia comparabile a quelli provocati dall’assistere a continue discussioni familiari o violenze domestiche.

In relazione a queste evidenze, i ricercatori auspicano l’attuazione di politiche sociali di salute pubblica, volte a salvaguardare il benessere mentale dei bambini in età scolastica, suggerendo l’impellente necessità di garantire un’alimentazione sana ed equilibrata per permetterne uno sviluppo psico-fisico ottimale delle generazioni del futuro.

