Dai troppo da mangiare ai tuoi gatti? Potresti provocare seri danni

Un recente studio pubblicato sul Journal of Animal Science da alcuni ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign, tenta di fornire alcuni avvertimenti e consigli sull’alimentazione dei nostri pelosi amici a quattro zampe.

Partiamo con un drammatico dato: più della metà dei gatti statunitensi sono in sovrappeso. Inoltre, in letteratura vi è una grande presenza di studi sulla perdita di peso nei gatti e allo stesso tempo poche ricerche sugli effetti di un loro aumento di peso. Questa volta non parliamo dunque delle espressioni facciali dei gatti, ma di una particolare ricerca.

"C'è stata poca attenzione al processo opposto, che è anche importante. Volevamo saperne di più sui cambiamenti metabolici e gastrointestinali che si verificano a seguito dell'eccesso di cibo e dell'aumento di peso nei gatti ", afferma Kelly Swanson, una delle autrice dello studio.

Per lo studio sono stati reclutati 11 gatti definibili "magri". L’esperimento si è poi diviso in varie fasi. Per due settimane gli animali sono stati nutriti con una dieta facilmente reperibile da chiunque, bilanciata e controllata.

Successivamente, per 18 settimane, agli animali è stato dato lo stesso tipo di cibo ma è stato loro permesso di mangiare tutte le volte che volevano.

Naturalmente, in tutte queste fasi i ricercatori raccoglievano periodicamente diversi campioni di feci e di sangue. Veniva monitorata anche l’attività fisica dei gatti attraverso dei peculiari collari e sin da subito gli scienziati hanno osservato un risultato decisamente controintuitivo.

"Ci aspettavamo che l'aumento di peso potesse portare a una diminuzione dell'attività fisica, ma non abbiamo osservato alcun cambiamento consistente nel livello di attività", afferma Swanson.

Se da una parte dunque gli animali continuavano a muoversi come prima, dall’altra è stato osservato un (ovvio) aumento di peso. Questo, ha però portato con sé delle conseguenze piuttosto spiacevoli.

Con l’aumentare dei livelli di grasso corporeo infatti, diminuiva drasticamente la loro capacità di digerire i vari nutrienti. Inoltre, i gatti producevano feci più acide, altro segno che il cibo non veniva digerito in modo efficace con chiare conseguenze al microbiota intestinale.

Una volta terminato lo studio, gli 11 gatti sono stati sottoposti a diete salutari che hanno permesso loro di perdere peso e tornare ai livelli iniziali. Ma cosa fare dunque per i nostri affettuosi amici?

Dopo aver visto come incastrare criminali con il pelo dei gatti, gli autori suggeriscono di incoraggiare l’attività fisica durante i pasti. Ad esempio, si potrebbe suddividere il cibo in piccole quantità collocate in luoghi diversi, o "lanciare" il cibo stesso affinché possano muoversi per recuperarlo.