Mangiare un Hot Dog fa perdere 36 minuti di vita secondo un nuovo studio

Che il cibo spazzatura non faccia bene al nostro corpo è risaputo da tantissimo tempo, ma molte volte si tende a sottovalutare l'impatto di questi alimenti. Così, in un nuovo studio, viene mostrato un dato che non farà sicuramente piacere agli amanti degli Hot Dog.

Secondo quanto afferma il nuovo documento di ricerca, pubblicato la scorsa settimana sulla rivista Nature Food, mangiare un solo Hot Dog fa perdere 36 minuti di vita. Ovviamente - ci teniamo a sottolineare - non letteralmente, ma si tratta di una "statistica" per far capire l'impatto del cibo sul nostro organismo; ad esempio mangiare le verdure aggiunge dei minuti preziosi alla nostra vita.

Gli esperti hanno analizzato 5.853 alimenti classificandoli in base al loro impatto sia sulla salute umana che sull'ambiente. Innanzitutto si scopre che un semplice cambiamento della nostra dieta potrebbe ridurre il nostro impatto di carbonio sul mondo.

"Sostituire solo il 10% dell'apporto calorico giornaliero di carne bovina e carni lavorate con un mix diversificato di cereali integrali, frutta, verdura, noci, legumi e frutti di mare selezionati potrebbe ridurre, in media, l'impronta di carbonio alimentare di un consumatore statunitense di un terzo e si aggiungono 48 minuti di vita al giorno", hanno scritto gli autori dello studio Olivier Jolliet e Katerina Stylianou su The Conversation.

Come funziona questa statistica? I ricercatori hanno utilizzato un indice nutrizionale chiamato Health Nutritional Index e, con queste informazioni, gli alimenti vengono analizzati per quanto riguarda la salute, stile di vita, altri 15 fattori dietetici, e anche danni causati da essi. Secondo questi calcoli, un Hot Dog fa perdere 36 minuti di vita, mentre una porzione di cetriolo aggiunge dieci minuti.

Potrete osservare lo schema dei ricercatori qui sotto e noterete anche alcuni degli altri elementi analizzati. Sicuramente una cosa è certa: mangiare sano serve sicuramente a compensare gli "sgarri" che ogni tanto vengono fatti con il cibo spazzatura. Mangiare solo quest'ultimo, ovviamente, è malsano per il nostro organismo.