Mangiare insetti ha questo particolare effetto positivo sul corpo umano

Un cibo che molti considerano "sgradevole" diventa non solo accettabile, ma anche desiderabile per i suoi incredibili benefici per la salute. Stiamo parlando di insetti, quei piccoli esseri che molti di noi preferirebbero evitare nel proprio piatto. Visto e considerato che la farina di grillo arriverà presto sulle nostre tavole.

Il cibo del futuro, lo sappiamo, che molti potrebbero non accettare inizialmente. Tuttavia, una nuova ricerca della Washington University di St. Louis potrebbe farci cambiare idea. Gli scienziati hanno scoperto che quando i topi venivano alimentati con chitina, una sostanza presente negli esoscheletri degli insetti, si attivava una risposta immunitaria specializzata nel loro sistema digestivo.

Questa risposta portava alla produzione di un enzima unico, chiamato AMCase, essenziale per la digestione della chitina e per l'attivazione di cellule che regolano i tessuti adiposi. In altre parole, la chitina sembra avere un effetto positivo sul metabolismo dei mammiferi, compresi gli esseri umani.

C'è di più: i topi alimentati con chitina mostravano letture metaboliche migliorate rispetto a quelli che seguivano una dieta ad alto contenuto di grassi senza chitina. Inoltre, quest'ultima sembra promuovere un microbioma sano nel tratto gastrointestinale inferiore. Gli scienziati hanno anche notato un aumento del livello di cellule linfoidi innate di tipo 2 (ILC2) nei topi, un sottoprodotto della risposta immunitaria intestinale innescata dalla chitina.

Queste cellule sono state recentemente scoperte come coinvolte nella regolazione dei tessuti adiposi. Insomma, mangiare insetti, quindi, potrebbe dare una botta positiva al nostro metabolismo, informazione utile per tutti i nutrizionisti: avete cambiato idea?