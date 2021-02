Si può mangiare la neve senza problemi? Potrebbe fare male?

Parliamoci chiaro: a tutti sarà capitato, mentre si giocava con la neve o si ci trovava intorno a una landa completamente bianca, di "dare un morso" a questo soffice pavimento innevato. C'è sicuramente chi lo ha fatto, mentre altri no, sicuramente per timore che fosse poco igienico (soprattutto in un momento come questo). Chi ha ragione?

"Tutti dovrebbero mangiare la neve perché è davvero divertente", afferma Anne Nolin, professoressa presso il College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences presso l'Oregon State University. Secondo la professoressa, infatti, la maggior parte della neve è pulita come qualsiasi tipo di acqua potabile, quindi non è pericolosa.

Per arrivare al suolo, le molecole di acqua fredda devono aggrapparsi a particelle di polvere (o polline) per formare i cristalli di ghiaccio che poi si trasformano in fiocchi di neve; questo processo è chiamato deposizione. Quando cadono i fiocchi di neve, quest'ultimi hanno più difficoltà a raccogliere fuliggine e altri inquinanti atmosferici rispetto alle gocce di pioggia.

Una volta che la neve arriva sul terreno, rimarrà pulita fino a quando altre cose non cadranno su di essa; quindi indirettamente è consigliato mangiare solo "neve fresca" e, ovviamente, estremamente bianca. Nolin, infine, dice di stare lontani dalla "neve anguria", di colore rosa, perché nonostante possa sembrare molto carina, al suo interno contiene delle alghe (che conferiscono appunto il colore rosa) che potrebbero causare problemi di digestione.