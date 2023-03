Mangiare questo pesce crea giorni di spaventose allucinazioni simili all'LSD

Nel Mar Mediterraneo è possibile trovare la Sarpa salpa, un pesce che all'interno della sua testa ha delle sostanze allucinogene capaci di dare alle persone giorni di vivide - e paurose - allucinazioni simili all'LSD. Questa creatura "psichedelica" ha affascinato per secoli le persone.

Sappiamo per certo che gli antichi romani usavano il pesce come una sorta di droga ricreativa, utilizzando i suoi poteri psichedelici durante le cerimonie. In arabo, il nome del pesce si traduce in "il pesce che fa sognare", quindi probabilmente anche le persone in Medio Oriente conoscevano le sue proprietà allucinogene.

C'è da dire che il corpo del pesce non è né tossico né pericoloso e viene servito come piatto tradizionale di alcune zone del mediterraneo. Tuttavia, se si dovesse mangiare la testa, è qui che iniziano gli effetti particolari: allucinazioni estremamente forti e vivide che possono essere piuttosto pericolose. Non è chiaro se i pesci stessi producano queste tossine o se le accumulano attraverso la loro dieta.

Uno studio del 2006 ha esaminato il caso di due uomini che hanno mangiato il pesce in Costa Azzurra. Entrambi avevano allucinazioni: uno sentiva "urla umane e strilli di uccelli", mentre l'altro "non era più in grado di guidare perché vedeva giganteschi artropodi intorno alla sua macchina."

La maggior parte degli esemplari non produce allucinazioni, quindi i livelli di tossicità possono avere una variazione stagionale... a causa, molto probabilmente, dalle fonti di cibo. Anche l'agente tossico è sconosciuto: potrebbe essere un alcaloide del gruppo indolo, una famiglia di composti presenti in alcune alghe e fitoplancton la cui composizione chimica è molto simile alla struttura dell'LSD, o in alternativa le parti del pesce possono contenere elevate quantità di dimetiltriptamina (DMT), lo stesso agente psicoattivo responsabile degli effetti di alterazione mentale dell'ayahuasca.