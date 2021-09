Mangiare in un ristorante spaziale rimanendo sulla Terra? Ora si può, grazie alla Disney

Il sogno di molte persone è quello di poter mangiare almeno una volta nella vita in un ristorante spaziale, magari in orbita intorno alla Terra o addirittura più lontano, nei pressi di Proxima Centauri o qualche nebulosa. Potrà sembrarvi folle, ma un posto simile è appena stato inaugurato dalla Disney.

Il locale si chiama "Space 220", ed è unico nel suo genere. È stato aperto proprio di recente nel Epcot Park del World Disney World, in Orlando (Florida) e già in rete si possono trovare moltissime testimonianze dell'incredibile esperienza offerta dal ristorante spaziale.

Rimanendo comunque qui sulla Terra, e senza spendere decine di milioni di dollari, è possibile godere di un esperienza cosmica davvero notevole. Non si tratta del classico ristorante a tema spaziale, con richiami estetici e via, ma di una vera e propria "simulazione" al limite del fotorealismo. Per esempio, entrando negli speciali ascensori "spaziali", si ha l'autentica sensazione di star viaggiando a folli velocità verso le stelle, mentre degli schermi ad alta risoluzione (e a realtà simulata) mostrano l'ambiente esterno come se si fosse davvero su navicelle galattiche.

"Space 220 è una celebrazione delle infinite possibilità della tecnologia, dell'esplorazione dello spazio e dell'ingegno umano", ha detto Kartika Rodriguez, vicepresidente di Epcot, durante la cerimonia di inaugurazione tenutasi lunedì scorso, 20 settembre 2021.

Gli spostamenti dunque sono effettuati in dei veri e propri simulatori, mentre la cura per i dettagli (porte scorrevoli, luci e pannelli intermittenti) fanno il resto, dando la possibilità a tutti gli ospiti del parco di poter godere di una vera cena astronomica. A questo link potete trovare un reportage completo dell'intero complesso, con tantissime foto e video.

In un posto del genere, ovviamente, non possono mancare bevande e cibi opportunamente tematici, e infatti i presenti dell'inaugurazione hanno già deciso che il "cocktail gravità zero" è senz'altro uno dei più interessanti. Il tutto a prezzi non così esagerati, dal momento che il menù completo (esperienza ludica, cena con dessert) costa 79$ a persona (ovvero 67 euro più o meno).

Non si andrà davvero nello spazio come gli intrepidi passeggeri della spedizione spaziale Inspiration 4, ma almeno si potrà godere di un'avventura senza precedenti. Qualora foste interessanti a provare la nuova attrazione del parco di Orlando, ricordatevi che le prenotazioni sono fortemente consigliate.