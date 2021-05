Mangiare troppo sale potrebbe danneggiare le cellule immunitarie?

Sappiamo che il consumo eccessivo del sale è stato precedentemente collegato a molti problemi diversi nel corpo, tra cui ipertensione, un maggior rischio di ictus, insufficienza cardiaca, osteoporosi, cancro allo stomaco e malattie renali. Un nuovo studio ha scoperto un nuovo effetto collaterale del consumo in eccesso di sodio.

"Diversi studi hanno dimostrato che il sale può influenzare le cellule immunitarie in una varietà di modi", afferma il coautore dello studio Markus Kleinewietfeld, professore associato presso la Hasselt University in Belgio. Se il sale interrompe il funzionamento immunitario per un lungo periodo di tempo, potrebbe potenzialmente guidare malattie infiammatorie o autoimmuni nel corpo.

Alcuni anni fa, un gruppo di ricercatori in Germania ha scoperto che alte concentrazioni di sale nel sangue possono influire direttamente sul funzionamento di un gruppo di cellule del sistema immunitario note come monociti. Nel documento, invece, gli esperti hanno scoperto che entro tre ore dall'esposizione ad alte concentrazioni di sale, le cellule immunitarie producevano meno energia, o adenosina trifosfato (ATP). I mitocondri, che sono le centrali elettriche delle cellule, producono ATP dall'energia presente nel cibo utilizzando una serie di reazioni biochimiche.

Secondo quanto scoperto, alte concentrazioni di sale inibiscono un gruppo di enzimi noti come "succinato deidrogenasi" nella reazione a catena che produce ATP, che porta i mitocondri a produrre meno ATP. Con meno ATP (meno energia), i monociti sono maturati in fagociti dall'aspetto anormale.

Quest'ultimi, scoprono gli esperti, erano più efficaci nel combattere le infezioni. Non si tratta necessariamente di una buona cosa, poiché una maggiore risposta immunitaria può portare a una maggiore infiammazione nel corpo, che a sua volta può aumentare il rischio di malattie cardiache. Fortunatamente, nonostante l'assunzione di sale, i mitocondri hanno iniziato a produrre energia regolarmente dopo un paio d'ore dall'abbassamento.

"Questa è una buona cosa", afferma Dominik Müller, professore presso il Centro Max Delbrück di Medicina Molecolare dell'Associazione Helmholtz. "Se fosse stato un disturbo prolungato, saremmo preoccupati che le cellule non ricevessero abbastanza energia per molto tempo". Tuttavia, non sappiamo ancora se i mitocondri siano influenzati a lungo termine; occorrono studi futuri, quindi, per verificare questo meccanismo.