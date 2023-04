Mangiare troppa salsa di soia potrebbe letteralmente ucciderti

Esistono alimenti che se mangiati in grandi quantità potrebbero essere fatali. Un esempio è dato dalla liquirizia, ma anche la salsa di soia non scherza. Ovviamente non basta la quantità che utilizzate per il sushi, ma sono molte le segnalazioni di persone che hanno assunto un'overdose di questo famoso condimento.

Il motivo di ciò è dato dalle incredibili quantità di sale contenute. Solo un cucchiaio di salsa di soia, pensate, contiene più di un terzo dell'assunzione giornaliera raccomandata di sodio, rendendo facile ottenere una dose non raccomandata.

Abusandone, infatti, è facile ottenere effetti indesiderati. Qualche tempo fa, nel 2013, è diventato virale il caso di un uomo di 19 anni che, nel 2013, ha ingerito un litro di salsa di soia finendo in coma al pronto soccorso.

"Non ha risposto a nessuno degli stimoli che gli abbiamo dato", ha affermato alla NBC il medico di emergenza David J Carlberg, che ha curato la vittima. "Fondamentalmente il sistema nervoso non funzionava molto bene."

Troppo sale nel sangue provoca una condizione chiamata ipernatriemia, dove l'acqua fuoriesce dai tessuti del corpo nel tentativo di pareggiare i livelli di sale nel sangue. Fortunatamente il paziente è sopravvissuto (senza effetti collaterali) ma gli sono stati somministrati 6 litri di liquido zuccherino per via endovenosa nel tentativo di abbassare i suoi livelli di sodio.

Insomma, va bene mangiarla... ma non esagerate.