Mangiare troppe uova può aumentare il rischio per il diabete di tipo 2

Il diabete di tipo 2 può essere particolarmente influenzato dalla dieta di una persona, come anche tante altre patologie, anche da alcuni alimenti che sono tanto apprezzati o riconosciuti magari come salutari da altre ricerche come l’uovo: se consumato eccessivamente, infatti, può aumentare notevolmente il rischio di diabete.

La ricerca è stata condotta dalla China Medical University in collaborazione con la Qatar University, le quali hanno analizzato un grande campione di adulti cinesi tra 1991 e 2009 valutando il consumo di uova: tra l’altro, in Cina il diabete colpisce oltre l’11% della popolazione – cifra superiore alla media globale dell’8,5% - e ha un particolare impatto sull’economia del Dragone e non solo, rappresentando i 109 miliardi di dollari di spese nazionali e il 10% della spesa sanitaria globale (760 miliardi di dollari).

Ciò che è stato scoperto grazie a questo studio è che le persone che consumavano regolarmente una o più uova al giorno (circa 50 grammi) aumentavano persino del 60% il rischio di diabete, con un aumento più accentuato nelle donne piuttosto che negli uomini. L’epidemiologo Ming Li ha affermato che l’aumento di casi di diabete di tipo 2 è una preoccupazione crescente in Cina: “Negli ultimi decenni la Cina ha subito una sostanziale transizione nutrizionale che ha visto molte persone abbandonare una dieta tradizionale composta da cereali e verdure, a una dieta più elaborata che include maggiori quantità di carne, snack e alimenti ad alto contenuto energetico. Allo stesso tempo, anche il consumo di uova è aumentato costantemente; dal 1991 al 2009, il numero di persone che mangiano uova in Cina è quasi raddoppiato”.

Il ricercatore cinese ha poi ribadito che la dieta è un fattore già noto che contribuisce all’insorgenza del diabete di tipo 2 e per questo è particolarmente importante comprendere la gamma di fattori che potrebbero influire sulla crescente prevalenza della malattia. Ciò che è stato rivelato con questa analisi è che un maggiore consumo di uova (quantità superiore a 38 grammi al giorno) a lungo termine aumenta il rischio del 25% tra gli adulti, mentre mangiare quotidianamente una quantità superiore ai 50 grammi aumenta del 60% tale rischio.

Serviranno comunque ulteriori ricerche per esplorare le relazioni causali; Li ha concluso affermando: “Per sconfiggere il diabete, è necessario un approccio multiforme che non solo comprenda la ricerca, ma anche un chiaro insieme di linee guida per aiutare a informare e guidare il pubblico. Questo studio è un passo verso questo obiettivo a lungo termine”.

Di recente altri studi hanno identificato 34 fattori di rischio per il diabete di tipo 2, tra cui depressione, consumo di caffeina e fumare; o ancora, sono stati scoperti dei legami tra alcuni prodotti chimici utilizzati in casa e l’insorgenza del diabete.