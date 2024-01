Mangiare la 'zuppa eterna' che cuoce da 79 anni potrebbe essere pericoloso?

A Bangkok, Thailandia, si cela un segreto culinario che sfida il tempo: una zuppa di manzo e capra che vanta un'età di 79 anni. Questa, servita nel ristorante premiato Wattana Panich, è chiamata anche "zuppa eterna", una tradizione culinaria in cui il brodo viene continuamente rinnovato e mai completamente consumato.

Ogni notte, il contenuto rimanente della pentola viene conservato e riutilizzato il giorno successivo, con l'aggiunta di nuovi ingredienti, in un ciclo che si ripete da decenni, passando attraverso tre generazioni di chef. Anche in Giappone, nel distretto di Asakusa a Tokyo, il ristorante Otafuku serve un piatto chiamato oden, una zuppa che viene rifornita costantemente dal 1945.

L'unica ragione per cui questa zuppa non risale al 1916, anno di apertura del ristorante, è perché la zuppa originale andò perduta durante un raid aereo della Seconda Guerra Mondiale. Questi ricchi brodi, nonostante la loro incredibile longevità, sono del tutto sicure da mangiare, come dimostrato dai vari assaggi e dalle numerose recensioni positive su Tripadvisor.

Il segreto della sicurezza di queste zuppe antiche risiede nel loro trattamento termico. Vengono riscaldate e mantenute a una temperatura costante sufficiente per uccidere qualsiasi batterio introdotto durante l'aggiunta quotidiana di nuovi ingredienti. Finché non vengono aggiunti componenti nocivi per la salute umana e il tutto viene bollito a temperature in grado di eliminare i batteri dannosi, può essere aggiunta e consumata per un tempo indefinito (a tal proposito, dovete sapere che il brodo di pollo aiuta davvero contro il raffreddore).

Se l'idea di mangiare un piatto del genere potrebbe scandalizzarvi, dovete sapere che esistono cibi ben peggiori.