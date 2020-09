Stava per essere mangiata, ma una rara aragosta blu è stata poi salvata da un ristorante

Succede in Ohio: una rara aragosta blu è stata salvata dall'essere mangiata, poiché la creatura è stata mandata in un zoo. In particolare, ad essersi accorto della rarità della creatura è stato un impiegato del ristorante "Red Lobster" a Cuyahoga Falls, notando fin da subito il particolare colore del crostaceo durante una consegna.

Subito dopo la scoperta, il personale ha rinomato il crostaceo Clawde e ha contattato gli ambientalisti del Monterey Bay Aquarium. Successivamente l'acquario ha contattato lo zoo di Akron, partner insieme al ristorante in una partnership per la conservazione dell'animale in tutto lo stato chiamata Seafood Watch.

"Il nostro personale addetto alla cura degli animali è stato in grado di entrare rapidamente in azione e preparare una nuova casa per lui", afferma lo zoo sui social media. Per quale motivo l'aragosta è diventata blu? Questa particolare colorazione è causata da un'anomalia genetica nell'aragosta americana.

Si stima che da 1 a 2 milioni di aragoste siano blu. David Spiegelhalter dall'Università di Cambridge ha sottolineato che un'analisi approssimativa indica che 200 milioni di aragoste vengono catturate nel Nord Atlantico ogni anno. Secondo le probabilità, solo 100 di loro sarebbero di questa particolare colorazione.

Lo sapevate? Le aragoste stanno contribuendo al diffondersi delle microplastiche nell'oceano.