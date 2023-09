La mangusta Gef, animale parlante che ha sconvolto una nazione, è esistita davvero?

Negli anni '30 sull'Isola di Man (vicino la Gran Bretagna), la famiglia Irving, composta da James, Margaret e la loro figlia Voirrey, iniziò a sentire strani rumori provenienti dalle pareti della loro fattoria. Inizialmente, pensarono a un semplice roditore, ma i rumori persistevano e si trasformarono in qualcosa di molto più inquietante.

Presto, la creatura iniziò a parlare, affermando di essere Gef, una mangusta parlante nata a Nuova Delhi nel 1852. Non era solo la capacità di comunicazione umana che rendeva l'animale unico; il roditore affermava di poter cambiare forma e diventare invisibile, e sembrava conoscere dettagli personali sui vicini e gli abitanti locali.

L'animale - secondo i racconti - non si è fatto mai vedere, parlava soltanto, perché affermava di avere una forma mostruosa e che la sua visione avrebbe trasformato in pietra qualsiasi essere vivente.

Gef divenne rapidamente un membro a tutti gli effetti della famiglia Irving e la sua storia attirò l'attenzione dei media e degli investigatori paranormali. Uno di questi era Harry Price, un famoso investigatore psichico, che visitò la fattoria nel 1935. Nonostante le sue indagini, Price non riuscì a trovare alcuna prova concreta dell'esistenza di Gef, alimentando ulteriormente il dibattito su se fosse un fenomeno paranormale o un inganno elaborato.

Con il tempo, l'interesse per la mangusta svanì e la creatura scomparve dalla vita della famiglia e dalla cronaca. Racconti alternativi raccontano che fosse un poltergeist (ovvero uno spirito), ma sappiamo che i fantasmi non esistono perché la scienza non ha ancora trovato un vero fenomeno paranormale (c'è chi offre 1 milione di dollari per le prove) e quindi molto probabilmente si tratta di una bufala.

La cosa incredibile è che molti hanno creduto al racconto e c'è persino una pagina su Wikipedia che ne parla.