Manhattan poteva essere uno dei parchi naturali più belli degli USA

Siamo abituati a vedere New York come una delle più grandi metropoli del mondo. Taxi, strade, grattacieli. Uno studio ha però cercato di immaginare come appariva la penisola di Manhattan prima dell'arrivo dei coloni olandesi, i primi a stabilirsi nell'area dopo gli indiani.

Il risultato è sorprendete e permette di capire quanto è andato perso, con la realizzazione della metropoli. Dove oggi sorgono ristoranti e cinema, un tempo erano presenti folte foreste, un gran numero di animali, ruscelli e persino piccole paludi. Un tempo la penisola di Manhattan era ricca di vita, tanto che se la città non fosse stata realizzata, l'intera area oggi sarebbe probabilmente protetta.

Secondo questo studio, ai tempi in cui Henry Hudson esplorò il fiume che prese il suo nome, agli inizi del Diciassettesimo secolo l'intera regione disponeva di una diversità ecologica maggiore rispetto all'attuale Parco Nazionale di Yellowston, il più visitato degli Stati Uniti e location di una delle serie più apprezzate degli ultimi anni.

Questo studio nasce dalla volontà di un gruppo di artisti - capitanati dal designer David Al-Ibrahim - e di biologi della Cornell Lab of Ornithology e della Wildlife Conservation Society di ridare ai cittadini di New York le giuste conoscenze relative all'origine della loro città.

Il progetto prevede di realizzare diversi video, utili a riportare con l'immaginazione turisti e newyorkesi all'interno di un mondo che si credeva perduto, ma che è ancora presente nei sedimenti e sotto le stessa fondamenta della città.

Per quanto interessante, questa iniziativa permette tuttavia anche di riflettere sulla natura oscura e distruttiva dell'essere umano. Nell'arco di pochi secoli abbiamo infatti devastato una delle aree più belle della costa nord orientale degli Stati Uniti e, spogliando la costa delle sue paludi, abbiamo accidentalmente favorito l'azione del cambiamento climatico.

Oggi New York è infatti una delle principali vittime dell'innalzamento degli oceani e in futuro la città rischia di trovarsi sommersa, in particolare nelle zone più densamente popolate ed economicamente importanti per il mercato globale. L'unica soluzione sarebbe quello di migliorare le condizioni delle sponde del fiume Hudson, innalzando delle barriere ecologiche fra i flutti e le strade.

Non a caso l'amministrazione di New York da anni sta realizzando progetti bio ingegneristici, nel tentativo di salvaguardare la sua popolazione. Se solo esistessero le antiche paludi e le foreste che un tempo coprivano Manhattan, questo compito oggi sarebbe molto più semplice.