Abbiamo forse tra le mani il pezzo degli scacchi più antico in assoluto

E’ stato trovato forse il più antico pezzo del gioco degli scacchi a seguito di uno scavo archeologico presso Humayma in Giordania: una torre vecchia più di mille anni.

La scoperta è stata fatta dall’archeologo John Oleson e dal suo team della University of Victoria nella Columbia Britannica. La scoperta riguarda un piccolissimo manufatto in pietra con una rientranza ad U che forma due piccoli corni. Il piccolo manufatto in pietra risale al VII secolo, un’epoca veramente lontana se ci pensiamo ma, come ci dice Oleson, le prime prove della diffusione degli scacchi nel mondo arabo risalgono al 643 d.C. Questo gioco, continua l’archeologo, era popolare tra le popolazioni islamiche anche se quello vero e proprio nacque in India e, attraverso gli scambi economici e diplomatici, giunse prima nel mondo arabo, quindi da noi in Europa.

Certo, il piccolo oggetto in questione, forse, assomiglia poco ad una torre come la intendiamo noi, con la sua forma caratteristica rotonda e slanciata, ma questo è in linea con il fatto che per i persiani era un carro da guerra e non una torre. Alla luce della rapida espansione e del successo di questo gioco dall'India fino in Europa, non è affatto strano che il pezzo sia stato trovato lungo una strada molto trafficata che rappresentava una rotta commerciale tra questi due mondi. Che questo percorso fosse molto importante lo attesta il fatto che, nello stesso sito archeologico dove è stato scoperto il manufatto, sono stati ritrovati i resti di un forte romano, chiese bizantine ed antichissime moschee.

La datazione del piccolo pezzo del gioco risale, come abbiamo detto, al settimo secolo circa e, lungo la rotta commerciale, iniziavano a prosperare le prime città islamiche del tempo. Se veramente quel piccolo pezzettino di pietra decorato apparteneva al set del gioco degli scacchi, ecco che ci ritroviamo tra le mani il più antico pezzo del genere mai rinvenuto, quello di un gioco sempreverde che ha divertito generazioni su generazioni appartenenti a diverse culture del mondo.