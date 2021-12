La mania degli NFT contagia Ozzy Osbourne: ecco la collezione CryptoBatz!

La moda degli NFT ha conquistato tantissimi vip in tutto il mondo: nel giro di meno di una settimana, per esempio, l'ex-first lady Melania Trump ha creato una piattaforma NFT basata su Solana, mentre in Italia Francesco Facchinetti e la Gialappa's Band si sono lanciati nel mondo dei Non-Fungible Token con NFT Italia.

Oggi, invece, è l'ex-frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne, ora diventato star e conduttore di reality show americani, ad annunciare che lancerà a breve una collezione di NFT dal nome di Cryptobatz. Per rendere il tutto ancora più surreale, l'ex-cantante ha dichiarato che il nome Cryptobatz è una citazione al concerto in cui ha morso la testa di un pipistrello, avvenuto nel lontano 1982.

La collezione è stata creata dallo stesso Osbourne e comprende 9.666 Token unici: il soggetto, ovviamente, saranno dei pipistrelli, anche se il cantante non ha ancora diffuso alcuna immagine di cosa potremo aspettarci dai suoi NFT.

A rendere il progetto più interessante vi è la capacità di ogni NFT di "morderne" un altro, ibridandosi con essa e dando origine ad un NFT-figlio. In poche parole, qualora decideste di comprare due NFT e di detenerli sullo stesso portafoglio digitale, questi dovrebbero generare un "figlio", cioè un altro NFT, nato dal morso del primo token al secondo. Insomma, una macabra citazione in forma crypto al famoso concerto del 1982.

La componente informatica del progetto è stata portata avanti da Osbourne in collaborazione con Bored Ape Yacht Club, che di recente è stato vittima di plagio da parte di Phunky Ape, ma anche insieme a CryptoToadz e SupDucks. Un quarto creatore di NFT ha partecipato al progetto, ma Osbourne non ha ancora comunicato il suo nome.

Esiste anche un canale Discord di Cryptobatz, dove saranno venduti in anticipo 2.500 pipistrelli aggiuntivi rispetto alla collezione principale. La serie di NFT di Osbourne verrà lanciata a gennaio 2022.