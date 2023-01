Maniche corte in tutta Europa e paesi con temperature calde da record... a gennaio!

Il 2023 è entrato da poco ma in molti paesi d'Europa, Italia compresa, in questo periodo che dovrebbe essere freddo le temperature sono insolitamente alte. Non è raro vedere in giro qualche temerario in maniche corte visto le temperature "permissive" fino a 25 gradi Celsius.

Otto paesi europei hanno registrato la giornata di gennaio più calda di sempre una settimana fa. A riportare questo dato è il climatologo Maximiliano Herrera. I luoghi in questione sono: Paesi Bassi, Liechtenstein, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Polonia, Danimarca e Bielorussia ma non solo, purtroppo.

In Spagna, a Bilbao, il 1° gennaio c'è stata una temperatura di circa 25 gradi Celsius - equivalente alla media di luglio. In Polonia, la città di Korbielow ha registrato 19 gradi Celsius il giorno di Capodanno, una temperatura più comune a maggio o giugno, e ben 18 gradi Celsius in più rispetto alla media di 1 grado Celsius di gennaio. Tutto questo mentre gli USA sono stati colpiti da una mostruosa tempesta di neve.

I record continuano: in Germania durante il periodo del 21 dicembre al 2 gennaio sono stati battuti oltre 950 record locali nelle stazioni di misurazione e i 25 °C sono stati toccati anche dai termometri della Francia. Secondo il Met Office del Regno Unito, queste alte temperature sono a causa di una massa d'aria calda proveniente dalla costa occidentale dell'Africa che si è spostata attraverso l'Europa.

È troppo presto quindi per attribuire con sicurezza questo fenomeno al cambiamento climatico, secondo gli addetti ai lavori, ma è chiaro che tali eventi meteorologici estremi stiano diventando più frequenti e intensi.