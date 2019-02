Maniche corte o lunghe su Marte? La NASA pubblica il bollettino meteo con tutti i dati

Grazie agli strumenti di InSight, la NASA ha creato un portale online che monitora costantemente le condizioni meteo di Marte. Temperatura, pressione e forza del vento: tutto reso pubblico, e facilmente consultabile. Un vero e proprio bollettino, insomma.

InSight, la missione di esplorazione su Marte della NASA con un sofisticato lander equipaggiato con sensori di ultima generazione. Il veicolo spaziale, progettato dalla Lockheed Martin, è atterrato sulla regione marziana nota come "Elysium Planitia" lo scorso 26 novembre. Tra la gamma di sensori anche quelli dell'APSS —Auxilary Payload Subsystem, che, tra le tante cose, monitorano le condizioni meteo del Pianeta Rosso. Un equipaggiamento progettato in tandem, con gli sforzi congiunti della NASA (in particolare del suo Jet Propulsion Laboratory) e della Cornell University. Ha partecipato anche il Centro de Astrobiologia della Spagna.

La NASA è interessata a studiare il ciclo delle stagioni di Marte, tra le tante cose. La sonda aggiorna i dati in suo possesso ogni giorno, inviando puntualmente il suo resoconto sulla Terra. Mentre il portale viene aggiornato ciclicamente, in questo momento segna ancora il clima del 17 febbraio. Il servizio di bollettino meteo di Marte sarà fornito per i prossimi due anni, secondo i piani della NASA.

Curiosamente la sonda è la prima ad essere equipaggiata anche con un magnetometro ad essere atterrata su un altro pianeta.

Il link al bollettino meteo di Marte elaborato da InSight lo trovate in fonte.