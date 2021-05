Manipolata l'Antimateria per la prima volta nella storia

Un team di ricercatori dell'ALPHA-CANADA, usando atomi di antimateria prodotta dall'Alpha experiment del CERN, hanno annunciato la prima manipolazione di antimateria al mondo, sfruttando un sistema laser canadese per raffreddare il campione fin quasi allo zero assoluto.

Il risultato, pubblicato su Nature, modificherà in modo significativo il panorama della ricerca sull'antimateria e farà avanzare esponenzialmente la prossima generazione di esperimenti.

L'antimateria è la controparte della materia che noi conosciamo, presenta comportamenti e caratteristiche quasi identiche ma con carica opposta. Poiché annichiliscono a contatto con la materia, gli atomi di antimateria sono difficilissimi da creare e controllare e non erano mai stati manipolati prima d'ora con un laser.

Raffreddando l'antimateria i ricercatori saranno in grado di eseguire una serie di test di precisione per indagare ulteriormente sulle sue caratteristiche, inclusi esperimenti che potrebbero far luce sulle simmetrie fondamentali del nostro universo. Questi test potrebbero offrire indizi sul motivo per cui l'Universo non sia composto da quantità bilanciate di materia/antimateria come previsto dai modelli sul Big Bang.

I ricercatori Fujiwara e Momose, che hanno sviluppato il laser, sono entusiasti dei risultati raggiunti con questi esperimenti, che sono il culmine di un programma di studio ed ingegneria durato anni. E sul futuro della manipolazione dell'antimateria ed alla varietà di innovazioni scientifiche che questo comporterà i due fisici hanno affermato:

"il prossimo sogno sarà quello di creare una fontana di antiatomi gettando nello spazio libero l'antimateria raffreddata con il laser", ed ancora "siamo un passo avanti verso la produzione delle prime molecole di antimateria al mondo, unendo gli antiatomi attraverso la nostra tecnologia laser".