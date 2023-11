Ecco la prima mano robotica in grado di riconoscere i tessuti

Un recentissimo studio pubblicato sulla celebre rivista internazionale Nature Communications da un team di ricercatori guidato da Chuan Fei Guo, direttamente dalla Southern University of Science and Technology a Shenzhen in Cina, ci dimostra i progressi effettuati in ambito robotico. Ecco la mano che riconosce i vari tessuti.

Dopo aver visto solo pochissime ore fa una mano artificiale del Medioevo, questa volta parliamo di un sensore di scorrimento flessibile, che si ispira in tutto e per tutto al nostro polpastrello. L’obiettivo? Semplice, riuscire a realizzare una mano dotata di capacità tali da riuscire a riconoscere piccole caratteristiche delle superfici nel momento in cui vi scorre sopra.

Il solo sensore però, non appare naturalmente sufficiente per raggiungere tale scopo. Proprio per questo motivo, è stato abbinato a un sistema di apprendimento automatico (tanto per cambiare), in grado di "imparare" di volta in volta.

Dopo aver effettuato svariate prove e test, i risultati sembrano essere realmente sorprendenti. La mano appare infatti in grado di rilevare impercettibili segnali tattili, riuscendo addirittura a discriminare i vari tessuti.

Nello specifico, risulta essere perfettamente capace di identificare in tempo reale 20 diversi tipi di tessuto tra i più comuni attualmente in commercio, come il nylon, il poliestere o addirittura il lino.

Parlando di una mano robotica, anche in questo caso non possiamo che aspettarci un'accuratezza che arriva addirittura al 100%. Ma oltre ad affascinare un vasto pubblico, a cosa potrebbe mai tornare utile?

L’applicazione più scontata ma allo stesso tempo impattante a cui si potrebbe pensare, risiede nella realizzazione di protesi sempre più simili ai nostri "veri" arti, in modo da supportare adeguatamente tutti coloro i quali ne hanno sfortunatamente bisogno.

Oramai siamo perfettamente in grado di far tornare in vita animali dopo 450 milioni di anni, ragion per cui non dovrebbe più sorprenderci una mano robotica. Ciononostante, è sempre una grande emozione riuscire a scoprire fino a che punto riusciamo a spingerci.