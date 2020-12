Manovra, dal 2021 arriva il bonus smartphone? Ecco chi potrà richiederlo

E' in corso in queste settimane la discussione alla Camera dei Deputati la discussione sulla Manovra, ma nel frattempo nelle commissioni sono stati presentati i primi emendamenti che poi approderanno in aula prossimamente. Tra questi figura un così detto "kit digitalizzazione" che prevede un vero e proprio bonus smartphone.

Della misura, a quanto pare, potranno beneficiare solo le famiglie con ISEE sotto i 20mila Euro, quindi in linea con altri bonus analoghi. Sostanzialmente prevede il comodato d'uso, per un anno, di no smartphone.

Nell'emendamento si legge che il kit sarà concesso ad un solo soggetto per il nucleo familiare ed includerà l'abbonamento a "due organi di stampa" e l'app Io preinstallata.

L'obiettivo è di colmare ulteriormente il digital divide garantendo l'accesso ai nuovi mezzi tecnologici anche alle famiglie meno abbienti, ma le incognite intorno all'emendamento sono tante. Innanzitutto, bisogna capire se, come avvenuto per il bonus PC ed internet, l'erogazione sarà a carico degli operatori telefonici, che quindi potranno abbinare gli smartphone alle proprie SIM con offerte proprietaria, o meno. C'è anche l'incognita dei fondi messi a disposizione: il platfond non sembra essere stato fissato.

Ovviamente non è da escludere che l'emendamento venga stralciato o modificato, ma è sicuramente interessante. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.