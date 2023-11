La Manovra 2024 introduce il prelievo dei contanti dai negozi e tabaccai, fino a 250 Euro

Con l’arrivo del testo della Manovra Finanziaria 2024 in Parlamento, continuano ad emergere indicazioni sulle novità introdotte dal Governo Meloni. Come riportato da Il Sole 24 Ore, tra le norme ce n’è una che vuole spingere ulteriormente sulla circolazione del contante.

In particolare, per aiutare le aree interne ed i comuni dove è difficile trovare sportelli bancomat, il Governo vorrebbe introdurre in un sistema che dovrebbe permettere agli utenti di prelevare denaro contante con le loro carte direttamente nei negozi e dai tabaccai. Il quotidiano di Confindustria riferisce che questo sistema sarebbe possible grazie ad una modifica alle norme sull’antiriciclaggio, tramite un meccanismo che punterebbe a favorire il convenzionamento degli esercizi commerciali diffusi sul territorio.

Qualora tale norma dovesse passare, sarà possibile prelevare somme fino a 250 euro da tabaccai, edicole, farmacie, supermercati e altri punti vendita della grande distribuzione organizzata.

Nella relazione illustrativa si legge che tale misura è in “controtendenza” rispetto alla “contrazione degli sportelli tradizione”, ed è vista come un vantaggio per gli esercenti che dal loro canto andrebbero incontro ad una “riduzione delle giacenze” e dei “rischi per la sicurezza” portati dalla presenza di denaro liquido in negozio.

Tra le altre novità introdotte dalla Manovra 2024 c'è anche il taglio del Canone Rai, che dal 2024 passa da 90 a 70 Euro all'anno.