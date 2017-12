Manovra: il canone Rai resta a 90 Euro, novità per la Web Tax e Poste Italiane

E' corsa contro il tempo per approvare ladi fine anno entro il minor tempo possibile e prima delle vacanze natalizie dei vari deputati e senatori. Una nuova serie di emendamenti presentati nelle ultime ore hanno introdotto diverse modifiche al testo.

Si parte con la conferma, anche per il prossimo anno, del canone Rai a 90 Euro, ma le modifiche più importanti sono quelle che riguardano la Web Tax, la tassa di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle scorse settimane e che andrà a tassare i ricavi pubblicitari generati dai giganti della Silicon Valley nel nostro paese.

Dopo le discussioni tenute presso la Commissione Bilancio della Camera, nella notte è stato finalmente approvato l'emendamento del DDL Bilancio proposto dal relatore Francesco Boccia. Rispetto alle prime bozze, come dicevamo sopra, le modifiche sono molte e permetteranno all'Agenzia delle Entrate di ottenere un gettito maggiore rispetto a quanto quantificato inizialmente, si parla di circa 190 milioni di Euro. L'aliquota, per le aziende, è scesa al 3% e scatterà solo nel 2019 ma, contrariamente a quanto ipotizzato, non includerà anche gli e-commerce.

Il credito d'imposta, inoltre, non sarà recuperabile da tutte quelle imprese che rischiano la doppia imposizione.

Novità, infine, anche per Poste Italiane: l'emendamento obbliga il servizio postale nazionale a garantire il servizio universale per pacchi di massimo 5 chilogrammi, tre in più rispetto al limite attuale.