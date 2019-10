La manovra finanziaria aumenterà il costo delle sigarette elettroniche

Sono giorni convulsi per il Governo Conte, alle prese con la Manovra Finanziaria che nelle prossime settimane dovrà approdare in aula per l'approvazione finale da parte del Parlamento. L'iter è già iniziato con la pubblicazione della nota di aggiornamento del DEF, ma nel frattempo continuano ad emergere indiscrezioni a riguardo.

Secondo quanto riportato dalla stampa generalista, nella Finanziaria l'Esecutivo avrebbe intenzione di inserire una serie di aumenti, tra cui uno sulle sigarette elettroniche.

Il Governo intende monetizzare quanto più possibile ed il mercato delle e-cig potrebbe rappresentare un'ottima occasione alla luce degli oltre 900mila svapatori che quotidianamente si affidano ai nuovi supporti per smettere di fumare o ridurre la dipendenza dal tabacco, nonostante le proteste degli ultimi tempi.

Si tratta infatti di un settore in continua crescita, ma finito più volte sulla graticola per il presunto collegamento con alcune rare malattie polmonari, che hanno spinto il Michigan a vietarne la vendita.

Allo stato attuale non sembra essersi materializzato lo spettro di un divieto simile anche in Italia, di cui aveva discusso Il Messaggero lo scorso mese. Della norma ancora non se n'è parlato ma non è escluso che il Governo ed il Ministero della Salute possano portare la questione tra i banchi di Palazzo Madama e Montecitorio nei prossimi mesi.