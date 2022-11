Manovra, POS obbligatorio da 60 Euro in su: il Governo aumenta il limite

Nella nuova bozza della Legge di Bilancio varata dal Governo Meloni c’è, come previsto, anche una novità per i pagamenti con il POS. L’Esecutivo di Centrodestra infatti ha aumentato da 30 a 60 Euro il limite per cui i commercianti sono esentati da accettare le transazioni con carta di credito.

La novità è presente all’articolo 69 del testo, e secondo quanto circolato da fonti di Palazzo Chigi nel corso del weekend, la Legge di Bilancio dovrebbe anche introdurre l’obbligo di fattura ed una stretta fiscale per le vendite online effettuate a partire dal 1 Luglio 2023. Non è chiaro che tipo di novità saranno introdotte, però, ed il Ministero dell’Economia e Finanze ha già avvertito che le versioni della Manovra circolate in rete e sui giornali potrebbero non corrispondere alla versione definitiva che approderà in Parlamento nel corso delle prossime settimane.

Il Testo è già all’esame dei gruppi parlamentari, che avranno tempo fino al 2 Dicembre per poter presentare gli emendamenti. Tra il 5 ed il 7 Dicembre invece la Commissione Bilancio dovrà ammettere e segnalare le proposte di modifica. Secondo quanto trapelato, dal 12 al 16 Dicembre la Manovra approderà in Commissione mentre dal 19 al 21 sarà la volta delle Aule che entro il 31 Dicembre 2022 dovranno dare il via libera per scongiurare l’esercizio provvisorio.