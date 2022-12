Manovra, salta la legge sui nuovi limiti al POS: la conferma del Ministro dell'Economia

Nella notte il Governo ha presentato gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2023, da cui è stata rimossa la normativa sui nuovi limiti per i pagamenti col POS, a seguito delle interlocuzioni con l’Unione Europea che aveva dato parere negativo.

“Nell’emendamento che presenterà il governo è prevista l’eliminazione della normativa relativa al Pos” ha affermato il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti in commissione Bilancio alla Camera. L’esponente della Lega ha affermato che il tema “lo rimettiamo alla valutazione della commissione per quanto riguarda eventuali forme, che noi caldeggiamo, di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni applicate su queste transazioni”.

L’idea del Governo era di introdurre una soglia di 60 Euro sotto la quale l’esercente poteva rifiutare di accettare i pagamenti elettronici. La scelta, insieme alle possibili novità legate al tetto del contante, aveva provocato non pochi malumori tra gli esponenti dell’opposizione, mentre era stata accolta positivamente dagli esercenti che continuano a lamentare commissioni troppo alte sui pagamenti effettuati al POS, specialmente sulle somme ridotte.

La presidente Meloni aveva frenato e qualche ora fa uscendo dal Senato aveva lasciato intuire un esito di questo tipo: “se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti” ha affermato.