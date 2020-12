Il 'mantello dell'invisibilità' potrebbe essere realtà... ma in ambito militare

Siamo sinceri: chi non ha mai desiderato un mantello dell'invisibilità come quello visto in Harry Potter? Questo incredibile oggetto non è più relegato al mondo della fantasia - o della magia -, perché potrebbe essere realtà. Un recente studio ci parla di una sorta di "tuta" capace di rendere invisibile chiunque la indossi.

Il recente documento proviene dalla Corea del Sud - ed è stato pubblicato sulla rivista Advanced Functional Materials - e accenna a un futuro in cui le truppe si muoveranno sul campo di battaglia senza essere visti, in un modo che perfino le telecamere termiche notturne potrebbero avere difficoltà a rintracciare (non sarebbe la prima volta!).

Questa "tuta" è costituita da "pixel" che contengono cristalli liquidi termocromici in grado di cambiare colore a seconda della temperatura circostante, permettendo così la generazione di un numero diverso di colori controllando la temperatura. La mimetizzazione, quindi, è ottenuta grazie al colore ambientale (un po' come i camaleonti per intenderci).

Il team di ricerca ha ancora del lavoro da fare prima che la tuta possa davvero "vedere" tutti i colori che la circondano. In futuro, questo "mantello dell'invisibilità" sarà certamente dotato anche di un isolante termico, così potrà essere utilizzato nell'Artico o nel deserto, dove chi lo indossa dovrebbe affrontare temperature estreme.

Sicuramente una grande invenzione... che sarà utilizzata in primis dai militari. Speriamo, insomma, che verrà utilizzata anche per altro, poiché le possibili applicazioni per la scienza potrebbero essere davvero numerose.