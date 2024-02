Mantenere per 5 ore un cervello di maiale fuori dal corpo? Ecco un macabro esperimento

Recentemente un team di ricercatori dell', ha condotto un esperimento realmente raccapricciante, prontamente pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports. Perché mai tenere il cervello di un maiale per ben 5 ore fuori dal corpo? Scopriamolo insieme.

Dopo aver visto neuroni umani nei cervelli dei topi, anche questa volta non si parla di Frankenstein ma di vera e propria scienza. In particolare, il team di ricerca ha realizzato un sofisticato macchinario in grado di mantenere (quasi) intatte le principali funzioni cerebrali di un maiale.

Nello studio, il sistema è stato testato sul cervello di alcuni esemplari di Sus scrofa domesticus, ovvero suini domestici da allevamento. L’attività cerebrale di ogni singolo cervello, è stata monitorata utilizzando l’elettrocorticografia. Si tratta di una particolare tecnica di registrazione dei potenziali elettrici che vengono prodotti direttamente nella corteccia cerebrale, attraverso l’utilizzo di specifici elettrodi. I risultati parlano chiaro.

Secondo i ricercatori infatti, si è verificato esclusivamente un cambiamento minimo o nullo nell’attività cerebrale. Inoltre, il tempo limite entro il quale il cervello risulta essere perfettamente "alimentato" anche una volta isolato dal corpo dell’animale, è di circa cinque ore.

Uno dei problemi principali per i ricercatori, consisteva nel mantenere intatta la circolazione. Per imitare la circolazione reale dunque, il dispositivo può modificare leggermente la composizione del sangue e regolarne il flusso in base a una serie di variabili come ad esempio: pressione sanguigna, volume, temperatura, ossigenazione e sostanze nutritive.

"Questo nuovo metodo consente la ricerca che si concentra sul cervello indipendentemente dal corpo, permettendoci di rispondere a domande fisiologiche in un modo mai fatto prima", afferma il dottor Juan Pascual, autore dello studio e professore di neurologia, pediatria e fisiologia presso l'UT Southwestern.

Le applicazioni in ambito medico potrebbero essere realmente incredibili, basti pensare ai vari interventi che quotidianamente si effettuano in tutto il mondo. Come dimostrano i primi esperimenti di Neuralink sugli esseri umani, la medicina è in perenne evoluzione.

Come se non bastasse, il team è interessato anche ad utilizzare questo dispositivo come sistema di bypass cardiopolmonare. Si tratta di quella preziosa "macchina cuore-polmone" che mantiene il flusso del sangue costante durante gli interventi di chirurgia cardiaca e i trapianti.