Mantenere attivo il modem Internet senza corrente? Una soluzione economica

Vi trovate in una situazione in cui manca una fonte di energia elettrica e avreste la necessità di mantenere attivo il vostro modem di fiducia per la connessione a Internet? In questo contesto, spesso la mente riporta a soluzioni costose, ma in realtà c'è anche una possibilità economica di cui non esattamente tutti potrebbero essere a conoscenza.

Infatti, non esistono solamente costosi gruppi di continuità e power station, ma c'è anche la categoria dei Mini UPS. In parole povere, questi ultimi non sono altro che dei gruppi di continuità di dimensioni ridotte, che si "inseriscono" tra il modem e la presa di corrente, offrendo autonomia mediante un'apposita batteria.

Tramite questa tipologia di prodotti, che spesso si può trovare anche a prezzi inferiori ai 40 euro su store come Amazon, è possibile far rimanere acceso il modem anche per diverse ore in assenza di corrente elettrica. Chiaramente è bene dare un'occhiata alle specifiche del proprio modem, così da scegliere il gruppo di continuità più adatto.

In ogni caso, capite bene che si tratta di una questione che non tutti conoscono e che può potenzialmente risultare intrigante in vari contesti, ad esempio per coloro che dispongono di un modem FWA. Insomma, ovviamente ognuno potrebbe volersi informare di proprio pugno in merito alla sua specifica situazione, ma in questa sede risultava interessante approfondire rapidamente questa possibilità, a cui magari molti potrebbero non aver pensato.