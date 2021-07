Mantenere il cervello giovane? I 'rumori di fondo' ci spiegano come

Il cervello è una “macchina” affascinante e incredibilmente complessa, dotata di una strabiliante capacità di pensiero, di analisi e chi più ne ha più ne metta. Quando siete sovrappensiero, nell’assoluto silenzio, avete mai fatto caso ai rumori quasi impercettibili che produce? Uno studio ci spiega cosa sono e l’importanza che hanno.

I neuroni sono un tipo cellulare costituito da una struttura centrale, detta soma, che si interconnette per mezzo di un’intricata rete di estroflessioni, i dendriti e gli assoni, ad altre cellule. L’informazione viaggia attraverso impulsi nervosi, segnali elettrici che inducono il rilascio di sostanze chimiche, i neurotrasmettitori, che in corrispondenza delle sinapsi fuoriescono, convertendo il segnale elettrico in informazione chimica da un neurone presinaptico verso un altro, che rappresenta il bersaglio dell’informazione stessa.

“Tuttavia, alcune goccioline ricche di neurotrasmettitori vengono rilasciate nella sinapsi anche in assenza di impulsi elettrici. Questi eventi di rilascio in miniatura - o mini - sono stati a lungo considerati rumore di fondo" afferma Brian McCabe, professore presso l' Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Brain Mind Institute.

Secondo lo studio di McCabe e dei suoi collaboratori questa tipologia di rilascio risulta importante in relazione ad alcune funzioni legate allo sviluppo, alla connessione e alla salvaguardia delle sinapsi con l’avanzare dell’età. Di conseguenza le anomalie di questo tipo di comunicazione potrebbero condurre a disturbi neurodegenerativi e al declino delle sinapsi neuromotorie. Per verificare queste ipotesi hanno svolto analisi sul sistema neuromotorio dei moscerini della frutta.

Con l’avanzare dell’età degli insetti, infatti, si è verificata la frammentazione delle loro sinapsi, processo che accade anche nei mammiferi e nell’uomo. Quando si verifica la rottura delle sinapsi ad essere inficiata risulta sia la neurotrasmissione canonica che quella in miniatura, comportando anche una diminuzione della capacità motoria. Secondo i dati raccolti, la neurotrasmissione in miniatura si rivela necessaria non solo per mantenere in funzione le strutture presinaptiche, ma ,un aumento di questi eventi locali, può anche preservare la capacità motoria con l’avanzare dell’età. Ritenuta un fenomeno dall’importanza marginale, un semplice rumore di fondo, la neurotrasmissione in miniatura assume ora un’importanza cruciale per il mantenimento della “salute” delle sinapsi.

Lo studio potrebbe aiutare a comprendere meglio e curare disturbi neurodegenerativi e altre condizioni cerebrali nell’uomo. Gli scienziati potranno avvalersi di queste nuove conoscenze per preservare le sinapsi, ritardarne la frammentazione e prolungare l’attività motoria con l’avanzamento dell’età, potenziando le già incredibili proprietà del cervello umano.