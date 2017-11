Mantova, "no foto di minorenni sui social se uno dei genitori non è d'accordo"

Vietato pubblicare fotografie dei figli minorenni sui social network se uno dei due genitori non è d’accordo. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Mantova, secondo cui uno dei genitori potrebbe anche chiedere al giudice di inibire la pubblicazione delle immagini e addirittura far cancellare quelle già presenti.

Il giudice ha spiegato che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto online”.

Alla base di questo caso giudiziario c’è una coppia separata con due figli piccoli, di tre ed un anno e mezzo, affidati alla madre, la quale si era impegnata a non pubblicare foto sui social e rimuovere quelle caricate in precedenza. L’impegno però non l’aveva portato a termine, ed ha iniziato a pubblicarne di nuove pur cancellando le vecchie. Il marito, a questo punto, ha deciso di fare ricorso in tribunale, ottenendo come risultato questo.