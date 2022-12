Grazie a un manufatto di 130 anni fa, potremmo scoprire il volto di Jack lo Squartatore

Recentemente, gli archivisti si sono imbattuti in un bastone da passeggio, dato originariamente all’ispettore capo Abberline, colui che ha condotto le indagini sugli omicidi irrisolti di Whitechapel, accreditati al famigerato Jack lo Squartatore, killer attivo nella Londra del 1888.

All’assassino sono stati attribuiti almeno cinque omicidi di prostitute: Mary Ann “Polly” Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Come si può ben immaginare dal soprannome di Jack, le modalità di esecuzione si distinguevano per la brutalità; infatti, gli organi delle donne venivano asportati e i corpi mutilati.

Le indagini vertevano sulla ricerca di un uomo che aveva un occupazione che richiedeva l’utilizzo di lame e bisturi, come un chirurgo, un barbiere o un macellaio. A distanza di 130 anni, sono emersi dal “cappello magico” numerosi nomi, ma l’identità e il volto del killer rimane un mistero.

Il bastone in questione era andato perduto per diversi anni, dopo la chiusura del Bramshill Police Staff College nel 2015; tuttavia, grazie a due membri dello staff del College of Policing, ha riottenuto notorietà accademica e mediatica. Anche se è improbabile che questa scultura vagamente inquietante risolva il dibattito sull'identità di Jack lo Squartatore, gli archivisti ritengono che sia una reliquia intrigante di questo capitolo oscuro e cupo della storia di Londra.