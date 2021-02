Ecco a voi la prima mappa dei buchi neri super massivi

Non sempre gli astronomi scoprono nuove strutture nel panorama dell'Universo. Più spesso il loro lavoro consiste nel comprendere e catalogare meglio la conoscenza che già possediamo.

In un lavoro mastodontico e di carattere internazionale, diversi astronomi europei hanno pubblicato su Astronomy & Astrophysics una mappa tridimensionale del cielo, contenente più di 25.000 buchi neri super massivi, corpi celesti di massa miliardi di volte superiore a quella del Sole. I buchi neri super massivi si trovano al centro delle galassie e non è chiarissimo come si formino. In alternativa, esistono nell'Universo altri due tipi di buchi neri.



La mappa, che potente ammirare in calce alla notizia, sembra contenere migliaia di stelle, ma la verità è che ciascuno dei puntini bianchi che vedete rappresenta un buco nero super massivo. La mappa è il risultato di molti anni di lavoro per sviluppare i software e i metodi necessari alla misurazione, come dichiarato dal capo della ricerca Francesco De Gasperin, dell'Universita' di Amburgo.

La sfida più complicata che i ricercatori hanno dovuto affrontare per modellare la mappa è stata sicuramente trovare un modo per convertire i segnali radio provenienti dai buchi neri in immagini del cielo. Infatti, le onde radio più lunghe vengono schermate e/o rifratte dall'atmosfera terrestre, specificamente dalla ionosfera, in maniera simile a quanto vi abbiamo spiegato qui. E' dunque necessario ricostruire il segnale radio per capire da dove provenisse prima di misurarlo. Come dicono i ricercatori, è un po' come osservare un mondo all'interno di una piscina.

La mappa è stata creata con un'osservazione del cielo di 256 ore consecutive, mentre i dati sono analizzati in tempo reale da vari super-computer che correggevano gli effetti della ionosfera ogni quattro secondi. In questo momento la mappa copre il 4% del cielo visibile dall'emisfero boreale del nostro pianeta, ma i ricercatori stanno lavorando per ampliarla. La loro idea è di aggiungere alla mappa anche altre strutture dell'Universo, oltre ai buchi neri super massivi.